Atención: ANSES deposita $374.745 hasta dentro de pocos días La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los requisitos, montos y calendario de pagos de una de sus prestaciones. Por







El acceso a la AUH por Discapacidad requiere presentar CUD vigente y la declaración jurada PS 2.71. Freepik

La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUH), administrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), se abonará este mes con un incremento del 1,9%, en línea con la inflación de julio medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El valor total de la prestación asciende a $374.745, aunque los titulares perciben mensualmente el 80% y el resto se libera con la presentación de la Libreta AUH. Los pagos se realizarán hasta el 19 de septiembre, fecha clave del calendario oficial.

ANSES AUH 1.png El monto de septiembre es de $374.745, con un 20% retenido hasta entregar la Libreta AUH. Freepik

Quiénes pueden acceder a la AUH por Discapacidad de ANSES El beneficio corresponde a familias con hijos con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, sin límite de edad. Está dirigido a grupos familiares desocupados o vinculados a la economía informal, pero también lo perciben:

Trabajadores en relación de dependencia

Trabajadores rurales

Trabajadores de temporada

Monotributistas

Beneficiarios de pensiones no contributivas o de la Prestación por Desempleo

Para recibir la asignación se exige completar la Declaración Jurada PS 2.71, con los datos del titular, del hijo con discapacidad y, si corresponde, del representante. En casos de mayores de 18 años con domicilio diferente, se requiere además certificado médico y comprobantes de manutención.