Atención: ANSES deposita $374.745 hasta dentro de pocos días

La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUH), administrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), se abonará este mes con un incremento del 1,9%, en línea con la inflación de julio medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El valor total de la prestación asciende a $374.745, aunque los titulares perciben mensualmente el 80% y el resto se libera con la presentación de la Libreta AUH. Los pagos se realizarán hasta el 19 de septiembre, fecha clave del calendario oficial.
Quiénes pueden acceder a la AUH por Discapacidad de ANSES
El beneficio corresponde a familias con hijos con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, sin límite de edad. Está dirigido a grupos familiares desocupados o vinculados a la economía informal, pero también lo perciben:
Para recibir la asignación se exige completar la Declaración Jurada PS 2.71, con los datos del titular, del hijo con discapacidad y, si corresponde, del representante. En casos de mayores de 18 años con domicilio diferente, se requiere además certificado médico y comprobantes de manutención.
Monto de la AUH por Discapacidad de ANSES
El valor fijado para septiembre es de $374.745, de los cuales los beneficiarios reciben $299.796 en forma mensual. El 20% retenido se paga en una sola cuota anual al presentar la Libreta AUH, que certifica escolaridad, controles de salud y esquema de vacunación.
Además, se suman dos extras compatibles:
- La Tarjeta Alimentar, con montos de $52.250 para un hijo, $81.936 para dos y $108.062 para tres o más niños.
- El Complemento Leche, destinado a hogares con niños de hasta tres años, que en septiembre alcanza los $42.710,79.
Los pagos se realizan entre el 8 y el 19 de septiembre, según la terminación del DNI.
AUH por Discapacidad de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025
El pago de la AUH por Discapacidad sigue el mismo cronograma que la asignación general, acreditándose según la terminación del DNI del titular:
DNI terminados en 0: 8 de septiembre.
DNI terminados en 1: 9 de septiembre.
DNI terminados en 2: 10 de septiembre.
DNI terminados en 3: 11 de septiembre.
DNI terminados en 4: 12 de septiembre.
DNI terminados en 5: 15 de septiembre.
DNI terminados en 6: 16 de septiembre.
DNI terminados en 7: 17 de septiembre.
DNI terminados en 8: 18 de septiembre.
DNI terminados en 9: 19 de septiembre.