Atención ANSES: la buena noticia que recibieron los beneficiarios para octubre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social dio información importante sobre los haberes del décimo mes del año.







Anses dio una buena noticia para todos los beneficiarios para septiembre. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio buenas noticias para los beneficiarios de distintas prestaciones. El organismo confirmó que para octubre los haberes tendrán un aumento del 1,9%, en relación al dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en agosto por el Indec, como lo indica la fórmula de actualizaciones vigente.

AUH de ANSES Los beneficiarios de esta asignación, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario correspondiente. Freepik

Así quedan las prestaciones de ANSES con el aumento de octubre 2025 Con la nueva actualización de octubre, que será del 1,9% la jubilación mínima pasará a ser de $326.363,44. Si el Gobierno decide volver a entregar el bono de refuerzo de de $70.000, el ingreso total rondará los $396.363,44. Ese mismo criterio se aplicará a las Pensiones No Contributivas para Madres de siete hijos, que perciben el mismo monto.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $261.090,91, mientras que la Prestación por Invalidez Laboral subirá a $228.454,72. De pagarse el extra, los montos serían $331.090,91 y $298.454,72, respectivamente.

Respecto al resto de los programas sociales no contributivos, la Asignación Universal por Hijo (AUH) será en octubre de $117.279,17 por hijo, mientras que la AUH con Discapacidad ascenderá a $381.868, amba cifras sin el descuento del 20%.