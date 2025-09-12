12 de septiembre de 2025 Inicio
Bono de ANSES para jubilados: cuándo lo cobran quienes superan el haber mínimo en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el cronograma de pago para quienes superan la mínima en este mes.

El bono es de $70.000 para la mínima y proporcional para jubilados con haberes más altos.

El bono para jubilados que dispuso la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en septiembre de 2025 será de $70.000 para quienes perciben la mínima. En el caso de quienes cobran más, el refuerzo se otorga en forma proporcional, hasta alcanzar la suma equivalente al haber mínimo más el propio bono. Estos beneficiarios integran el grupo que cobra en último turno, con fecha de cierre el 26 de septiembre.

El adicional se ajusta para garantizar un piso de ingresos equivalente al haber mínimo más el bono.

Quiénes pueden acceder al bono de ANSES

El bono alcanza a todos los jubilados y pensionados que perciben haberes a través de Anses. Para quienes reciben la mínima, el monto del refuerzo es de $70.000. En tanto, quienes superan ese haber reciben un adicional menor, calculado para que la suma total no quede por debajo del mínimo garantizado.

El grupo que cobra de bono menos de $70.000

Los jubilados que superan la mínima ($320.277) no reciben el monto completo del refuerzo, sino que recibirán un proporcional hasta alcanzar $390.277, que es el haber mínimo más el bono extraordinario. Por ejemplo, si alguien cobra $350.277, el extra será de $40.000.

Los jubilados que superan la mínima cobrarán entre el 22 y el 26 de septiembre, según la terminación del DNI.

Jubilados de ANSES que superan la mínima: cuándo cobro en septiembre 2025

El calendario de pagos de septiembre para quienes perciben haberes superiores al mínimo comienza el 22 de septiembre y se organiza según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 26 de septiembre.

