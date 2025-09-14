14 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cayó un meteorito y la "bola de fuego" se vio desde Buenos Aires, La Pampa y Río Negro

El bólido, que cruzó el cielo durante la tarde del sábado, fue registrado por vecinos de Bahía Blanca, Viedma, Santa Rosa y localidades cercanas. Las imágenes inundaron las redes sociales.

Por
El fenómeno fue registrado por habitantes de tres provincias.

El fenómeno fue registrado por habitantes de tres provincias.

Redes sociales

Vecinos del sudoeste de la provincia de Buenos Aires y el este de La Pampa y Río Negro fueron sorprendidos este sábado por la caída de un bólido, un meteoro muy brillante que se forma cuando restos de roca o metal ingresan a gran velocidad a la atmósfera terrestre y que se ve como una "bola de fuego".

Truco casero: este elemento que muchos tiran puede ser clave para revivir tus plantas en la rutina diaria.
Te puede interesar:

Truco casero: este elemento que muchos tiran puede ser clave para revivir tus plantas

El fenómeno generó un haz de luz y una estela similar a la que deja el paso de un avión. En ocasiones, según los expertos, su caída se acompaña por un fuerte estruendo o una explosión, aunque no suelen provocar daños ya que se desintegran antes de tocar el suelo.

Lo inusual fue que, en esta ocasión, el bólido cayó sobre una zona poblada y en un horario donde muchos vecinos pudieron filmarlo y fotografiarlo. Según reportes de La Brújula 24, en Bahía Blanca se vio un resplandor intenso que dejó una estela blanca detrás suyo.

También se registró en las localidades pampeanas de Santa Rosa, Winifreda y Jacinto Arauz, entre otras, y en la ciudad rionegrina de Viedma. Los testimonios de los vecinos y los videos subidos a redes sociales dan cuenta de una "bola de fuego" y un resplandor de gran intensidad.

Noticias relacionadas

Thiago Medina está internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno tras su choque en la moto

Daniela Celis y Camilota se quebraron en la puerta del hospital donde Thiago Medina lucha por su vida

Los cinco mejores perfumes veraniegos según la IA.

Cuáles son los mejores perfumes para el verano si sos hombre según la inteligencia artificial

Travizano era amigo del asesor presidencial Demián Reidel.

Murió Matías Travizano, el empresario argentino que conectó a Javier Milei con Silicon Valley

La familia de Thiago Medina pide 25 dadores de sangre

Habló el testigo que ayudó a Thiago Medina y recreó el accidente: "Me decía que no quería morirse"

Tomás Musso tiene 16 años y sufre leucemia linfoblástica aguda tipo T.

Juntos por Tomy: la campaña para ayudar a un adolescente a reunir u$s1,2 para tratar su leucemia

El vehículo Audi TT chocó las columnas del Hotel Hilton.

Insólito choque de lujo en Puerto Madero: una coupé Audi se estrelló contra un hotel cinco estrellas

Rating Cero

Cazzu en vivo en el Movistar Arena

Cazzu presentó Latinaje en Buenos Aires: De trapstar a señora "bien"

La estilista de Antonela Roccuzzo filtró su nuevo estilo.

El impactante cambio de look de Antonela Roccuzzo: lo filtró su estilista

Las producciones disponibles en Netflix destacan por su capacidad de combinar tensión dramática y crítica social en tramas atrapantes.

Una mejor que la otra: 3 series de Netflix para aquellos a los que le gustó En el barro

Esta serie cuenta una historia de amor a través de flashbacks.
play

Romance y una alta dosis de pasión: la serie prohibida de Netflix que te va a volar la cabeza

Laurita Fernández posó al estilo de Marilyn Monroe.

El look de Laurita Fernández al estilo "Marilyn Monroe de Mataderos"

Academia de villanos, todo un éxito de 2025 en la plataforma de Netflix.
play

Academia de villanos es la película de comedia y venganza que se destaca en Netflix: de qué se trata

últimas noticias

Cazzu en vivo en el Movistar Arena

Cazzu presentó Latinaje en Buenos Aires: De trapstar a señora "bien"

Hace 3 minutos
Truco casero: este elemento que muchos tiran puede ser clave para revivir tus plantas en la rutina diaria.

Truco casero: este elemento que muchos tiran puede ser clave para revivir tus plantas

Hace 3 minutos
Combinar descanso vocal, cuidados médicos adecuados y soluciones naturales permite recuperar la voz de forma más rápida y efectiva

Qué podés hacer si te quedás sin voz

Hace 12 minutos
Las arvejas tienen un gran potencial nutricional, pero que pueden perderse si se las cocina mal.

Ni hervido ni salteado: así se deben cocinar las arvejas para conservar sus nutrientes

Hace 23 minutos
play

Murió un nene de 13 años en el club de Córdoba que formó al Cuti Romero en pleno entrenamiento

Hace 27 minutos