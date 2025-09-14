Cayó un meteorito y la "bola de fuego" se vio desde Buenos Aires, La Pampa y Río Negro El bólido, que cruzó el cielo durante la tarde del sábado, fue registrado por vecinos de Bahía Blanca, Viedma, Santa Rosa y localidades cercanas. Las imágenes inundaron las redes sociales. Por







El fenómeno fue registrado por habitantes de tres provincias. Redes sociales

Vecinos del sudoeste de la provincia de Buenos Aires y el este de La Pampa y Río Negro fueron sorprendidos este sábado por la caída de un bólido, un meteoro muy brillante que se forma cuando restos de roca o metal ingresan a gran velocidad a la atmósfera terrestre y que se ve como una "bola de fuego".

El fenómeno generó un haz de luz y una estela similar a la que deja el paso de un avión. En ocasiones, según los expertos, su caída se acompaña por un fuerte estruendo o una explosión, aunque no suelen provocar daños ya que se desintegran antes de tocar el suelo.

Lo inusual fue que, en esta ocasión, el bólido cayó sobre una zona poblada y en un horario donde muchos vecinos pudieron filmarlo y fotografiarlo. Según reportes de La Brújula 24, en Bahía Blanca se vio un resplandor intenso que dejó una estela blanca detrás suyo.

También se registró en las localidades pampeanas de Santa Rosa, Winifreda y Jacinto Arauz, entre otras, y en la ciudad rionegrina de Viedma. Los testimonios de los vecinos y los videos subidos a redes sociales dan cuenta de una "bola de fuego" y un resplandor de gran intensidad.