Las mejores 5 posturas de yoga para tonificar los brazos después de los 45

Expertos recomendaron una serie de poses que son ideales para lograr tener brazos fuertes y definidos.

Estos ejercicios son ideales para definir los músculos del brazo.

La actividad física es una parte fundamental en la rutina de las personas, y existen diferentes tipos de entrenamiento que sirven para mejorar el bienestar físico y mental. En esta línea, el yoga es una de las más practicadas a nivel mundial, ya que ofrece múltiples beneficios para el cuerpo.

La versatilidad de esta actividad permite obtener diversos resultados según el tipo de entrenamiento que se realice. Y para aquellos que buscan un gran físico luego de haber pasado los 45 años , el yoga puede ser la solución. Marketa Kapkova , experta en yoga terapéutico y fundadora del centro de yoga Ánimo Bienestar, recomendó cinco posturas para tonificar los brazos para personas de esta edad .

La instructora explicó que “a partir de los 45 nuestro cuerpo comienza a atravesar muchos cambios hormonales y estructurales y el yoga nos ayuda a devolverle el equilibrio: mantener la fuerza muscular, mejorar la postura, prevenir la pérdida de masa ósea y ganar flexibilidad ”. En ese sentido, estilos como Vinyasa Yoga, Power Yoga o incluso Hatha Yoga bien guiado son excelentes para tonificar.

Kapkova detalló que se deben realizar micro-entrenamientos, en formato de sesiones cortas, de 10 a 20 minutos , pero constantes, idealmente 3 o 4 veces por semana, dependiendo de qué otras actividades realices.

Ejecutar postura de 30 segundos a 1 minuto. También podés hacerlo de forma dinámica, llevando las rodillas al suelo y volver a estirarlas, repitiendo entre 10 y 20 veces. Este ejercicio tonifica hombros, brazos y espalda. Mejora la circulación y alarga la columna. Un tip para hacerlo correctamente es empujar bien con las manos hacia el suelo y activa el abdomen para no cargar los hombros.

Phalakasana (Plancha / plancha baja)

Ejecutar postura de 30 segundos a 1 minuto. Este fortalece brazos, hombros, core y piernas. Como recomendación, no hundir la pelvis ni subas demasiado los glúteos. Imaginar una línea recta desde talones hasta coronilla.

Vasisthasana (Plancha lateral / variante: con apoyo)

Hacer 30 segundos por lado. Con esta postura se trabaja los hombros, tríceps y oblicuos, así como también mejora el equilibrio. Como variante, se puede apoyar la rodilla inferior en el suelo si estás empezando.

Bakasana preparatoria (desde cuclillas, apoyando manos y subiendo solo un pie)

Realizar por 30 segundos (o varias repeticiones subiendo y bajando los pies). Gracias a esta pose se activan tríceps, muñecas, hombros y core. Como tip, mirar ligeramente al frente y activa el abdomen.

Ardha Pincha Mayurasana (Delfín)

Realizar pose de 30 segundos a 1 minuto. También se puede hacer de forma dinámica, llevando las rodillas al suelo y volver a estirarlas, repitiendo entre 10-20 veces. Esta postura fortalece intensamente hombros, tríceps y parte superior de la espalda. Mejora la preparación para inversiones. Como tip, empujar con los antebrazos hacia el suelo, mantén el abdomen firme y no dejes que el pecho colapse.