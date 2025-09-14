14 de septiembre de 2025 Inicio
Las mejores 5 posturas de yoga para tonificar los brazos después de los 45

Expertos recomendaron una serie de poses que son ideales para lograr tener brazos fuertes y definidos.

Estos ejercicios son ideales para definir los músculos del brazo.

Estos ejercicios son ideales para definir los músculos del brazo.

La actividad física es una parte fundamental en la rutina de las personas, y existen diferentes tipos de entrenamiento que sirven para mejorar el bienestar físico y mental. En esta línea, el yoga es una de las más practicadas a nivel mundial, ya que ofrece múltiples beneficios para el cuerpo.

La versatilidad de esta actividad permite obtener diversos resultados según el tipo de entrenamiento que se realice. Y para aquellos que buscan un gran físico luego de haber pasado los 45 años, el yoga puede ser la solución. Marketa Kapkova, experta en yoga terapéutico y fundadora del centro de yoga Ánimo Bienestar, recomendó cinco posturas para tonificar los brazos para personas de esta edad.

La instructora explicó que “a partir de los 45 nuestro cuerpo comienza a atravesar muchos cambios hormonales y estructurales y el yoga nos ayuda a devolverle el equilibrio: mantener la fuerza muscular, mejorar la postura, prevenir la pérdida de masa ósea y ganar flexibilidad”. En ese sentido, estilos como Vinyasa Yoga, Power Yoga o incluso Hatha Yoga bien guiado son excelentes para tonificar.

Kapkova detalló que se deben realizar micro-entrenamientos, en formato de sesiones cortas, de 10 a 20 minutos, pero constantes, idealmente 3 o 4 veces por semana, dependiendo de qué otras actividades realices.

Adho Mukha Svanasana (Perro boca abajo)

perro boca abajo

Ejecutar postura de 30 segundos a 1 minuto. También podés hacerlo de forma dinámica, llevando las rodillas al suelo y volver a estirarlas, repitiendo entre 10 y 20 veces. Este ejercicio tonifica hombros, brazos y espalda. Mejora la circulación y alarga la columna. Un tip para hacerlo correctamente es empujar bien con las manos hacia el suelo y activa el abdomen para no cargar los hombros.

Phalakasana (Plancha / plancha baja)

harvard
Planchas o planks: ideales para fortalecer el abdomen y la parte baja de la espalda.

Planchas o planks: ideales para fortalecer el abdomen y la parte baja de la espalda.

Ejecutar postura de 30 segundos a 1 minuto. Este fortalece brazos, hombros, core y piernas. Como recomendación, no hundir la pelvis ni subas demasiado los glúteos. Imaginar una línea recta desde talones hasta coronilla.

Vasisthasana (Plancha lateral / variante: con apoyo)

Ejercicio, plancha lateral

Hacer 30 segundos por lado. Con esta postura se trabaja los hombros, tríceps y oblicuos, así como también mejora el equilibrio. Como variante, se puede apoyar la rodilla inferior en el suelo si estás empezando.

Bakasana preparatoria (desde cuclillas, apoyando manos y subiendo solo un pie)

joven-mujer-bakasana-plantean-estudio-fondo-gris_1163-2469

Realizar por 30 segundos (o varias repeticiones subiendo y bajando los pies). Gracias a esta pose se activan tríceps, muñecas, hombros y core. Como tip, mirar ligeramente al frente y activa el abdomen.

Ardha Pincha Mayurasana (Delfín)

Delfín vte. 3

Realizar pose de 30 segundos a 1 minuto. También se puede hacer de forma dinámica, llevando las rodillas al suelo y volver a estirarlas, repitiendo entre 10-20 veces. Esta postura fortalece intensamente hombros, tríceps y parte superior de la espalda. Mejora la preparación para inversiones. Como tip, empujar con los antebrazos hacia el suelo, mantén el abdomen firme y no dejes que el pecho colapse.

