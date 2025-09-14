Un nado contra la corriente: el pedido de Joaquín Moreno para representar a Argentina en el Mundial de Aguas Abiertas

14 de septiembre de 2025 Inicio
El pampeano competirá en Italia, pero necesita recaudar dinero para poder viajar y por eso recurre a la solidaridad, ya que también es importante para su carrera deportiva: seguir sumando puntos en el ranking mundial y mantener vivo su sueño olímpico.

Ileana Brandan
Por
Ileana Brandan
Joaquín Moreno Muñoz pide ayuda para viajar a Italia para competir en el Campeonato Mundial de Aguas Abiertas

Joaquín Moreno Muñoz pide ayuda para viajar a Italia para competir en el Campeonato Mundial de Aguas Abiertas

Instagram

En octubre próximo, se llevará a cabo en Italia el Campeonato Mundial de Aguas Abiertas y Argentina podría contar con la presencia del nadador Joaquín Moreno Muñoz, pero su participación no está asegurada: ante la falta de apoyo, necesita ayuda para solventar los gastos de un viaje para nada fácil.

La competencia se desarrollará en el Golfo Aranci, en Cerdeña, entre los 10 y 11 del próximo mes y los tiempos van a contrarreloj. Es por ello que comenzó una campaña para pedir ayuda para recaudar dinero para poder solventar los gastos de su estadía en el Viejo Continente.

Voy a viajar con mis ahorros, pero no me alcanza, así que por eso mismo busqué la opción de publicar un video. Hasta el momento vengo con un 53%. Tengo que viajar el 4 de octubre, como mucho. La verdad que la gente me está ayudando muchísimo y eso lo revaloro”, señaló en diálogo con C5N y reconoció: "Cuando publiqué el video le dije a mi novia, 'no creo que lleguemos a mucho con esto'. Era complicado y ya estaba pensando en otras situaciones, como pedir un préstamo, ponerme a laborar o cosas así, pero la verdad que me sorprendió el monto que estamos llegando".

A través de sus redes sociales inició la campaña para pedir ayuda y llegar a su objetivo y representar al país nuevamente. “Necesito de su ayuda para poder competir en la Copa del Mundo a realizarse en Italia y seguir subiendo en el ranking mundial. Cada granito de arena cuenta”, escribió junto al video explicando su pedido.

Embed - Joaco Moreno on Instagram: "Hola a todos!! Necesito de su ayuda para poder competir en la Copa del Mundo a realizarse en Italia y seguir subiendo en el ranking mundial Cada granito de arena cuenta. Podes ayudarme donando dinero o compartiendo este video! Joaquin Alejandro Moreno Munoz CVU: 0000003100056387358458 Alias: joaco.italia25.mp Muchas gracias! #copadelmundo #italia2025 #aguasabiertas #natacion"

Moreno volvió al ruedo de aguas abiertas este año cuando compitió en el Mundial de Deportes Acuáticos 2025 en Singapur, donde finalizó 32º en los 10 kilómetros y esto le dio un nuevo roce en la competencia luego de haber estado un año alejado. Por eso su participación también será para escalar en el ranking mundial: “Estoy 66 ahora y esto me sirve para ir sumando puntos”.

El esfuerzo y orgullo de representar a la Argentina en el Mundial

A menos de un mes de competir en el Campeonato Mundial de Aguas Abiertas en 2025, Joaquín Moreno Muñoz se entrena sin parar para llegar a punto. “En general me entreno entre 8 y 9 km los turnos y una hora de gimnasio todos los días. Ahora estoy 30 y mi objetivo es estar más cerca de los 20”, contó sobre su arduo trabajo.

Pero además de ser algo personal que lo ayuda para sumar puntos en el ranking, también se trata de llevar la bandera argentina a lo más alto en dichas competencias. “La verdad que siempre es un orgullo representar a nuestro país. Siempre intento ponerme los más serio posible y representar de la mejor manera”, relató en diálogo con este medio.

“Hace 10 años que estoy representando a Argentina en todo esto y la verdad siempre es un orgullo y que reconozca estas cosas, la verdad que la ayuda te da un plus, así que muy feliz siempre”, indicó y agregó: “Hoy en día que me apoye tanta gente… ahí te das cuenta que estás representando un país que en general tiene mucha gente muy generosa y muy bondadosa. Eso me da mucha más motivación a querer seguir y muchas más ganas de competir”.

