Guillermo Francos reconoció que "fue un error" haber nacionalizado la elección bonaerense El jefe de Gabinete analizó el resultado de las legislativas que se celebraron el pasado domingo en la provincia de Buenos Aires, en la que La Libertad Avanza perdió por 14 puntos de diferencia con el peronismo.







Guillermo Francos, jefe de Gabinete.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció este sábado que la estrategia de nacionalizar la elección legislativa bonaerense aplicada por La Libertad Avanza "fue un error", aunque remarcó que "lo que se juega en octubre es diferente".

"Yo creo que nacionalizar una elección distrital fue un error, sin dudas. Y hay que reconocer que, desde ese punto de vista, el Gobierno de la Provincia estuvo inteligente, porque hizo una jugada que le permitió a Kicillof dejar al kirchnerismo de lado y convertirse él en el referente nacional del peronismo", sostuvo Francos, en diálogo con radio Mitre.

El funcionario de Casa Rosada aseguró que el Gobierno escuchó el mensaje que dieron las urnas en los comicios que se celebraron el pasado domingo en la provincia de Buenos Aires, en los que La Libertad Avanza perdió por 14 puntos de diferencia con el peronismo.

"La elección del domingo pasado fue distrital. Claro que es la provincia más grande del país, pero se discutían legisladores provinciales y comunales. Sabíamos que tenía mucho peso la estructura de los intendentes. El peronismo tiene muchos intendentes, y ellos estaban cuidando sus consejos deliberantes para el futuro", explicó.

Al ser consultado sobre las legislativas nacionales del 26 de octubre, Francos aclaró que "la elección próxima va a ser diferente".

"Lo que se juega es una cosa totalmente diferente. Se juega cómo se va a componer el Congreso de la Nación para el próximo período. La gente va a tener que decidir si le da el apoyo a (Javier) Milei para que lleve adelante las reformas que quiere realizar para la segunda parte del mandato", señaló. NOTICIA EN DESARROLLO.