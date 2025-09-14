14 de septiembre de 2025 Inicio
Prestación por Desempleo de ANSES: por qué el 19 de septiembre es una fecha clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció el nuevo calendario de pagos y los montos actualizados de la Prestación por Desempleo correspondiente a este mes.

Los pagos se inician el 19 de septiembre y continúan según la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) fijó el 19 de septiembre como inicio de los pagos de la Prestación por Desempleo, una ayuda económica destinada a trabajadores que quedaron sin empleo. En este noveno mes del año, el beneficio alcanza un máximo de $322.000, lo que marca un refuerzo clave para quienes buscan reinsertarse en el mercado laboral.

La AUH está destinada a familias sin cobertura de asignaciones familiares y con hijos menores de 18 años.
Desempleo Administración Nacional de la Seguridad Social
El beneficio se otorga a trabajadores despedidos sin causa o con finalización de contrato.

Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES

Se trata de un programa de la Anses que otorga un ingreso mensual a quienes hayan perdido su trabajo en relación de dependencia:

  • Sin causa justificada
  • Por finalización de contrato
  • Por motivos externos

También pueden acceder los empleados de la construcción bajo el régimen de la Ley 25.371. El pago se realiza en cuotas cuya duración varía según los años de aportes registrados. Además, las personas mayores de 45 años pueden cobrar el beneficio durante seis meses adicionales.

Prestación por Desempleo de ANSES: quiénes pueden acceder

Los requisitos dependen del tipo de empleo previo:

  • Trabajadores permanentes: al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años.

  • Trabajadores eventuales o de temporada: menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año.

  • Trabajadores de la construcción: mínimo de 8 meses de aportes en los últimos 2 años antes de la finalización de la obra.

El trámite puede iniciarse en la web oficial de Anses mediante la opción Atención Virtual, o de forma presencial con turno previo en una oficina. Es obligatorio presentar el telegrama de despido o la documentación que acredite la finalización del contrato.

Desempleo de ANSES: monto de septiembre 2025

En septiembre, los valores quedaron fijados en un mínimo de $161.000 y un máximo de $322.000. El monto asignado varía de acuerdo con los aportes registrados y la situación de cada trabajador. Este ingreso busca garantizar una cobertura temporal para las familias afectadas por la pérdida de empleo, en un contexto donde el índice de inflación de agosto fue del 1,9%.

Desempleo Administración Nacional de la Seguridad Social
Los montos de septiembre van de $161.000 a $322.000 según la situación laboral.

Desempleo de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025

El cronograma de acreditaciones comenzará el viernes 19 de septiembre y se organizará según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0 y 1: 19 de septiembre.

  • DNI terminados en 2 y 3: 22 de septiembre.

  • DNI terminados en 4 y 5: 23 de septiembre.

  • DNI terminados en 6 y 7: 24 de septiembre.

  • DNI terminados en 8 y 9: 25 de septiembre.

La Prestación por Desempleo reconoce aportes previos y garantiza un ingreso mensual.

