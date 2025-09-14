Romance y una alta dosis de pasión: la serie prohibida de Netflix que te va a volar la cabeza Esta producción de la plataforma de streaming de solo seis episodios combina una historia de amor con una aventura de ciencia ficción.







Esta serie cuenta una historia de amor a través de flashbacks. Netflix

Dentro del catálogo de Netflix hay una gran oferta de historias de amor que van desde el drama hasta la comedia. Entre ellas, se destaca una serie prohibida de solo seis episodios que te va a volar la cabeza, porque combina escenas de pasión y romance con una trama de ciencia ficción.

Se trata de La chica y el cosmonauta, una producción polaca de 2023 dirigida por Bartosz Prokopowicz y escrita por Agata Malesinska. Lo novedoso de su trama y su corta duración (tiene solo una temporada) la convirtieron en una de las series de Netflix más vistas y comentadas.

La chica y el cosmonauta cuenta la historia de un piloto que vuelve a la Tierra tras una misión de 30 años y descubre que el tiempo ha pasado para todos menos para él, que sigue tan joven como el día en que se fue. La serie aborda temas como el amor, la soledad y el dolor, pero enmarcados en debates científicos y políticos.

La chica y el cosmonauta Netflix

Netflix: sinopsis de La chica y el cosmonauta La historia comienza en Polonia en el año 2022. Niko y Bogdan, dos amigos y pilotos de combate, compiten por el amor de Marta y por un lugar en la nueva expedición espacial. Niko es elegido para la misión pero, por un error, el viaje que debía durar 24 horas se convierte en una hibernación de 30 años.

Todos lo dan por muerto, pero Niko vuelve a la Tierra en 2052. Mientras los científicos están sorprendidos porque no ha envejecido ni un día y quieren descubrir las claves del proceso de criogénesis, él solo está preocupado por recuperar a Marta, que se casó con Bogdan y tuvo una hija. ¿Puede el amor sobrevivir al tiempo y al espacio? Tráiler de La chica y el cosmonauta Embed - La Chica y el Cosmonauta Netflix Trailer en Español Serie Tv 2023 Reparto de La chica y el cosmonauta Jedrzej Hycnar como Niko.

Magdalena Cielecka como Marta.

Vanessa Aleksander como Marta (joven).

Andrzej Chyra como Bogdan.

Jakub Sasak como Bogdan (joven).

Anna Cielak como Karolina.

Zofia Jastrzbska como Karolina (joven).

Daria Polunina como Nadia.

Andrew Zhuravsky como JJ.

Grzegorz Damicki como Wiktor Rosa.

Helena Rzasa como Oliwia.