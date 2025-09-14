IR A
IR A

Romance y una alta dosis de pasión: la serie prohibida de Netflix que te va a volar la cabeza

Esta producción de la plataforma de streaming de solo seis episodios combina una historia de amor con una aventura de ciencia ficción.

Esta serie cuenta una historia de amor a través de flashbacks.

Esta serie cuenta una historia de amor a través de flashbacks.

Netflix

Dentro del catálogo de Netflix hay una gran oferta de historias de amor que van desde el drama hasta la comedia. Entre ellas, se destaca una serie prohibida de solo seis episodios que te va a volar la cabeza, porque combina escenas de pasión y romance con una trama de ciencia ficción.

Las producciones disponibles en Netflix destacan por su capacidad de combinar tensión dramática y crítica social en tramas atrapantes.
Te puede interesar:

Una mejor que la otra: 3 series de Netflix para aquellos a los que le gustó En el barro

Se trata de La chica y el cosmonauta, una producción polaca de 2023 dirigida por Bartosz Prokopowicz y escrita por Agata Malesinska. Lo novedoso de su trama y su corta duración (tiene solo una temporada) la convirtieron en una de las series de Netflix más vistas y comentadas.

La chica y el cosmonauta cuenta la historia de un piloto que vuelve a la Tierra tras una misión de 30 años y descubre que el tiempo ha pasado para todos menos para él, que sigue tan joven como el día en que se fue. La serie aborda temas como el amor, la soledad y el dolor, pero enmarcados en debates científicos y políticos.

La chica y el cosmonauta

Netflix: sinopsis de La chica y el cosmonauta

La historia comienza en Polonia en el año 2022. Niko y Bogdan, dos amigos y pilotos de combate, compiten por el amor de Marta y por un lugar en la nueva expedición espacial. Niko es elegido para la misión pero, por un error, el viaje que debía durar 24 horas se convierte en una hibernación de 30 años.

Todos lo dan por muerto, pero Niko vuelve a la Tierra en 2052. Mientras los científicos están sorprendidos porque no ha envejecido ni un día y quieren descubrir las claves del proceso de criogénesis, él solo está preocupado por recuperar a Marta, que se casó con Bogdan y tuvo una hija. ¿Puede el amor sobrevivir al tiempo y al espacio?

Tráiler de La chica y el cosmonauta

Embed - La Chica y el Cosmonauta Netflix Trailer en Español Serie Tv 2023

Reparto de La chica y el cosmonauta

  • Jedrzej Hycnar como Niko.
  • Magdalena Cielecka como Marta.
  • Vanessa Aleksander como Marta (joven).
  • Andrzej Chyra como Bogdan.
  • Jakub Sasak como Bogdan (joven).
  • Anna Cielak como Karolina.
  • Zofia Jastrzbska como Karolina (joven).
  • Daria Polunina como Nadia.
  • Andrew Zhuravsky como JJ.
  • Grzegorz Damicki como Wiktor Rosa.
  • Helena Rzasa como Oliwia.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Academia de villanos, todo un éxito de 2025 en la plataforma de Netflix.
play

Academia de villanos es la película de comedia y venganza que se destaca en Netflix: de qué se trata

Cuándo se estrenará esta prometedora producción en Netflix.
play

Expectativa en Netflix: se viene una película protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon

Las nuevas Películas que llegan a Netflix con elencos estelares
play

Esta película con Sandra Bullock, Cate Blanchett y hasta Rihanna llegó a Netflix con muchas estrellas más: cuál es

El tráiler anticipa paisajes de Turquía, rituales cargados de simbolismo y escenas que adelantan la tensión entre ciencia y mito.
play

Tiene solo 14 capítulos, está en Netflix y es furor mundial: la serie turca que tenés que ver

Oceans 8 una película estadounidense de 2018 que está siendo tendencia en Netflix.
play

Ocean's 8 es la película llena de estrellas que llegó a Netflix con Sandra Bullock a la cabeza: de qué se trata

Llegó a Netflix la película cómica sobre vampiros que protagoniza Nicolas Cage y sorprendió a todos.
play

Llegó a Netflix la película cómica sobre vampiros que protagoniza Nicolas Cage y sorprendió a todos: cuál es

últimas noticias

Combinar descanso vocal, cuidados médicos adecuados y soluciones naturales permite recuperar la voz de forma más rápida y efectiva

Qué podés hacer si te quedás sin voz

Hace 10 minutos
Las arvejas tienen un gran potencial nutricional, pero que pueden perderse si se las cocina mal.

Ni hervido ni salteado: así se deben cocinar las arvejas para conservar sus nutrientes

Hace 21 minutos
play

Murió un nene de 13 años en el club de Córdoba que formó al Cuti Romero en pleno entrenamiento

Hace 25 minutos
Thiago Medina está internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno tras su choque en la moto

Daniela Celis y Camilota se quebraron en la puerta del hospital donde Thiago Medina lucha por su vida

Hace 40 minutos
Pieza clave para acompañar desde looks casuales hasta combinaciones más elegante

Adiós a los borcegos: este es el calzado que será furor en el verano 2026

Hace 49 minutos