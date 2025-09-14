14 de septiembre de 2025 Inicio
Rosario Central - Boca, por el Torneo Clausura: hora, formaciones y TV

El Xeneize irá en busca de una victoria para estirar la racha de tres triunfos consecutivos y pelear por la punta de la Zona A. en cancha se podrá disfrutar de la presencia de los campeones del mundo, Leandro Paredes y Ángel Di María, que jugarán desde el arranque.

Por
Rosario Central

Rosario Central, con Ángel Di María, recibirá al Boca de Leandro Paredes, desde las 17:30 en el Gigante de Arroyito

@RosarioCentral

Boca visitará este domingo a Rosario Central, en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura, en el duelo interzonal, con el objetivo de mantenerse en el camino del triunfo donde cosechó, hasta el momento, tres al hilo.

Boca anunció cambios en la concentración.
Miguel Ángel Russo viajó con la delegación, tras haber sido internado por una infección urinaria, para estar presente en un duelo que será más que especial ya que se espera que en el Gigante de Arroyito lo reciban con todos los honores. Pero también contará con la presencia de los campeones del mundo Leandro Paredes, por el lado del Xeneize, y Ángel Di María, para el Canalla, donde ambos serán titulares.

El conjunto de la Ribera llega a este encuentro con una buena racha, ya que logró cortar la peor seguidilla de partidos sin victorias en toda su historia y pudo ganar tres partidos seguidos. Esto hará que el equipo se afiance más desde lo futbolístico y, además, ya que le permitirá al equipo azul y amarillo a pelear por la punta de la tabla en la Zona A y mantenerse vigente la ilusión de clasificar a la Copa Libertadores 2026.

En lo que respecta al equipo, la única variante estaría bajo los tres palos: Leandro Brey sería el reemplazante de Agustín Marchesín, quien sufrió un desgarro en su gemelo derecho hace menos de dos semanas.

Por su parte, el Canalla llega a este encuentro sexto en la Zona B con 10 puntos, aunque todavía debe un encuentro frente a Sarmiento de Junín (suspendido en el entretiempo por condiciones climáticas), por lo que una victoria también lo catapultaría en la lucha de los primeros lugares.

Sin embargo, para este duelo, Ariel Holan sabe que no podrá contar con Tomás O'Connor, que padece un síndrome meniscal externo en la rodilla izquierda. En lo que respecta a la formación, podría modificar el esquema y sumar un volante para contener al capitán de Boca, Paredes. En ese caso, Federico Navarro se metería en el once para reemplazar a Santiago López y acompañar en la parte defensiva a Fideo.

Rosario Central - Boca: hora y televisión

  • Hora: 17.30
  • Televisión: TNT Sports Premium
  • Árbitro: Facundo Tello
  • Estadio: Gigante de Arroyito

Rosario Central - Boca: probables formaciones

  • Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz, Federico Navarro o Santiago Lopéz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
  • Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.
