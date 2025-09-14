Rosario Central - Boca, por el Torneo Clausura: hora, formaciones y TV El Xeneize irá en busca de una victoria para estirar la racha de tres triunfos consecutivos y pelear por la punta de la Zona A. en cancha se podrá disfrutar de la presencia de los campeones del mundo, Leandro Paredes y Ángel Di María, que jugarán desde el arranque. Por







Boca visitará este domingo a Rosario Central, en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura, en el duelo interzonal, con el objetivo de mantenerse en el camino del triunfo donde cosechó, hasta el momento, tres al hilo.

Miguel Ángel Russo viajó con la delegación, tras haber sido internado por una infección urinaria, para estar presente en un duelo que será más que especial ya que se espera que en el Gigante de Arroyito lo reciban con todos los honores. Pero también contará con la presencia de los campeones del mundo Leandro Paredes, por el lado del Xeneize, y Ángel Di María, para el Canalla, donde ambos serán titulares.

El conjunto de la Ribera llega a este encuentro con una buena racha, ya que logró cortar la peor seguidilla de partidos sin victorias en toda su historia y pudo ganar tres partidos seguidos. Esto hará que el equipo se afiance más desde lo futbolístico y, además, ya que le permitirá al equipo azul y amarillo a pelear por la punta de la tabla en la Zona A y mantenerse vigente la ilusión de clasificar a la Copa Libertadores 2026.

En lo que respecta al equipo, la única variante estaría bajo los tres palos: Leandro Brey sería el reemplazante de Agustín Marchesín, quien sufrió un desgarro en su gemelo derecho hace menos de dos semanas.

Por su parte, el Canalla llega a este encuentro sexto en la Zona B con 10 puntos, aunque todavía debe un encuentro frente a Sarmiento de Junín (suspendido en el entretiempo por condiciones climáticas), por lo que una victoria también lo catapultaría en la lucha de los primeros lugares.