El mensaje de Lisandro Catalán a los gobernadores por los ATN: "Son para casos de emergencia"

El flamante ministro del Interior busca "dialogar" con los mandatarios provinciales para explicarles las razones del veto del presidente Javier Milei a la Ley de distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional.

Lisandro Catalán

Lisandro Catalán, ministro del Interior.

El ministro del Interior Lisandro Catalán envió este sábado un mensaje a los gobernadores de las provincias, al advertirles que tienen que comprender que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) son para "casos de emergencia".

El mandatario afrontará una nueva semana clave para su gestión. 
Milei afronta otra semana clave: Presupuesto 2026, contener al dólar y sesión en Diputados

"La idea es dialogar y que los gobernadores comprendan que los ATN son para usar en caso de emergencia, no para gastos corrientes de las provincias y de Nación", argumentó el ministro del Interior.

Asimismo, el funcionario no descartó que desde el Ejecutivo se esté estudiando una línea de crédito para las provincias. "Está en evaluación", precisó Catalán en declaraciones radiales.

Sobre la relación con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el ministro dijo que no hay inconvenientes si la idea es "conversar por el bien de los bonaerenses".

"Ahora, si en el marco electoral tensamos las relaciones con un fin electoralista, se complica", consideró Catalán, quien valoró como positivo el contacto con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, con relación a la ayuda que Nación le brindó a Provincia en la logística para los comicios bonaerenses.

En referencia a las críticas que en los últimos días vertieron los gobernadores agrupados en el frente Provincias Unidas, entre ellos, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martin Llaryora (Córdoba), el ministro del Interior las atribuyó al "año electoral".

"Estamos en un año electoral y por ahí los gobernadores tratan de sacar provecho para ver si hacen un mejor desarrollo en las elecciones de sus provincias", planteó Catalán sobre los cuestionamientos de los mandatarios de ese espacio.

