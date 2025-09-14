Academia de villanos es la película de comedia y venganza que se destaca en Netflix: de qué se trata Un nuevo estreno de Filipinas de 2025 llegó a la popular plataforma de streaming y es furor.







Academia de villanos, todo un éxito de 2025 en la plataforma de Netflix.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse cada vez más, las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming suben rápidamente al top ten de las más vistas en cuestión de minutos. Asimismo, en los últimos meses de 2025 los suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente y convierten a este sitio web como el más consumido a nivel mundial.

Ahora, llegó a la gran N roja, Academia de villanos, la película que ya esta disponible en la plataforma y podés disfrutar desde la comodidad de tu casa este fin de semana de septiembre. Se trata de un film de Filipinas de este año, lleno de drama y comedia, una combinación de géneros que suele llamar la atención de muchos televidentes. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te lo pierdas.

Sinopsis de Academia de villanos, la película que llegó a Netflix Cuando un misterioso televisor la transporta a una escuela para villanos, la subencargada de un restaurante encuentra un nuevo propósito y una forma de vengarse de sus enemigos.

academia

Tráiler de Academia de villanos Embed - Academia de villanos ( Kontrabida Academy ) 2025 - Trailer Pelicula - Español Latino

Reparto de Academia de villanos Barbie Forteza

Jameson Blake

Xyriel Manabat

Ysabel Ortega

Eugene Domingo

Michael de Mesa academia de villanos