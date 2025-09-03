Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 3 de septiembre

El dólar oficial operó a $1.334,73 para la compra y $1.377,09 para la venta tras la intervención oficial en el Mercado Único y Libre de Cambios. Mientras tanto, el blue bajó $10 en el mercado informal y volvió a ser el más barato.

El dólar reaccionó a la intempestiva jugada del Gobierno.

El dólar oficial cotizó este miércoles a $1.334,73 para la compra y $1.377,09 para la venta tras un inicio de semana con un salto de $30 , que obligó al Gobierno a intervenir en el mercado de cambios luego de que haya rozado el techo de la banda impuesta por el Ministerio de Economía al momento del levantamiento del cepo. El minorista en el Banco Nación, en tanto, operó a $1.375 y el blue cayó $10 y ya es el más barato del mercado: cotizó en $1.350.

Reservas bajo presión: ¿puede el Gobierno sostener la intervención en el mercado de cambios?

"El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento" , escribió en su cuenta de X el secretario de Finanzas, Pablo Quirno , en lo que es una medida intempestiva de la administración libertaria a semanas de las legislativas nacionales de octubre, claves para el futuro político del presidente Javier Milei.

Esto contradice también sus propias palabras expresadas a finales de agosto donde negaba que el Gobierno haya estado usando los dólares del préstamo del Fondo Monetario Internacional para intentar controlar la suba de la divisa estadounidense, algo finalmente blanqueado este martes.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $316,81 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28 .

Dólares billetes dólar blue El dólar oficial retrocedió tras la intervención del Gobierno en el Mercado Único y Libre de Cambios. Pexels

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.334,73 para la compra y $1.377,09 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.335 para la compra y $1.375 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.330 para la compra y $1.350 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.361,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.787,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.371,58, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.370,14.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.400.