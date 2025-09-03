3 de septiembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 3 de septiembre

El dólar oficial operó a $1.334,73 para la compra y $1.377,09 para la venta tras la intervención oficial en el Mercado Único y Libre de Cambios. Mientras tanto, el blue bajó $10 en el mercado informal y volvió a ser el más barato.

Por
El dólar reaccionó a la intempestiva jugada del Gobierno.

El dólar reaccionó a la intempestiva jugada del Gobierno.

El Tesoro anunció que destinará dólares a sostener el mercado de cambio.
Reservas bajo presión: ¿puede el Gobierno sostener la intervención en el mercado de cambios?

"El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", escribió en su cuenta de X el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en lo que es una medida intempestiva de la administración libertaria a semanas de las legislativas nacionales de octubre, claves para el futuro político del presidente Javier Milei.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $316,81 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólares billetes dólar blue
El dólar oficial retrocedió tras la intervención del Gobierno en el Mercado Único y Libre de Cambios.

El dólar oficial retrocedió tras la intervención del Gobierno en el Mercado Único y Libre de Cambios.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.334,73 para la compra y $1.377,09 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.335 para la compra y $1.375 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.330 para la compra y $1.350 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.361,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.787,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.371,58, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.370,14.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.400.

play

La advertencia de Maslatón sobre la intervención en el dólar: "Este tipo de planes siempre fracasan"

Caputo y Quirno, las cabezas del plan económico del Gobierno.

Intervención al dólar: el Gobierno se prepara para un escenario inestable "hasta fines de octubre"

El Gobierno busca llegar a las elecciones de octubre con un dólar estable.

Qué busca el Gobierno con la intervención en el mercado en medio de la presión cambiaria

play

En medio de la disparada del dólar, el Gobierno anunció que intervendrá en el mercado de cambios

El dólar oficial comenzó la semana con un fuerte salto.

Primera jornada del dólar tras el anuncio de la intervención: cayó $10 en Banco Nación y se alejó de los $1.400

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar oficial cerró a casi $1.400 en el inicio de la semana y se acercó al techo de la banda

