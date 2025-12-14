Javier Milei exultante con el triunfo de José Antonio Kast en Chile: "Un paso más de nuestra región"

El Presidente festejó la victoria del candidato derechista en el balotaje del país trasandino. "Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI", expresó.

El presidente Javier Milei celebró el triunfo del derechista José Antonio Kast en el balotaje en Chile y lo definió como "un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada". Además, adelantó que cooperarán mutuamente.

En su cuenta de la red social X, Milei festejó la victoria de Kast en el país trasandino y el avance de la derecha: "¡Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile! Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada".

En tal sentido, marcó que trabajará en conjunto con el mandatario electo chileno. "Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI. ¡Viva la libertad, carajo!", aseveró.

Kast asumirá el 11 de marzo de 2026 como presidente del país vecino como sucesor de Gabriel Boric , luego de imponerse en los comicios sobre la candidata del oficialismo, Jeannete Jara. Se trató de la primera elección presidencial chilena con voto obligatorio que definió al nuevo mandatario de entre casi 16 millones de personas habilitadas para votar.

Esta definición en balotaje sucedió luego que el pasado 16 de noviembre, durante la primera ronda, la militante del Partido Comunista se impusiera por un estrecho margen con el 26,8% de los votos, seguida de cerca por el fundador del Partido Republicano, quien había obtenido el 23,9%de las preferencias.

Kast es hijo de Michael Kast, un alemán que emigró a Chile a finales de los años '40 y que fue un acérrimo militante de la Wehrmacht, una de las fuerzas de seguridad del nazismo creada para la represión interna en las fronteras germanas.

En el país sudamericano, tuvo diez hijos, entre ellos a Miguel: 18 años mayor que su hermano, el actual candidato presidencial, también se dedicó a la política. Entre 1978 y 1982 fue ministro del dictador Augusto Pinochet: los primeros dos años se dedicó a la cartera de Planificación Nacional y luego pasó a Trabajo y Previsión.

Kast estudió Derecho en la Universidad Católica chilena, es católico y miembro activo de la orden de Schöenstatt, una de las tradiciones católicas más conservadoras y oriunda de Alemania.

En la universidad se metió en política por primera vez y se sumó a militar en la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido político de la rama cultural del pinochetismo. Además, participó de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, donde alcanzó a ser consejero superior.

Enseguida pasó a la política partidaria y militó el "Sí" en el plebiscito de 1988, cuando Chile tuvo que decidir si Pinochet seguía como presidente y ganó el "No" con el 55% de los votos.