2 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Domingo Cavallo volvió criticar el plan económico del Gobierno y pronosticó el futuro del dólar

El ex ministro de Economía calificó las últimas medidas de Luis Caputo como "improvisaciones" y pidió por la vuelta de la convertibilidad del peso con el dólar. Habló de la necesidad de una reforma monetaria, financiera y cambiaria.

Por
Cavallo cuestionó las intervenciones para contener el precio del dólar y la falta de un plan de estabilización real.

Cavallo cuestionó las intervenciones para contener el precio del dólar y la falta de un plan de estabilización real.

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo lanzó nuevos cuestionamientos al plan económico del Gobierno en medio de una fuerte suba del dólar y la inestabilidad cambiaria de los últimos días. Por medio de una publicación en su blog personal, calificó las medidas del titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, como "improvisaciones", pidió por la vuelta de la convertibilidad y habló de la necesidad de una reforma monetaria, financiera y cambiaria.

Te puede interesar:

En medio de la disparada del dólar, el Gobierno anunció que intervendrá en el mercado de cambios

Al hacer un análisis de la realidad económica argentina de los últimos meses, el economista entiende que el país sufre un freno en la actividad, no responde solo a los "ataques" de la oposición, sino también a "imprevisiones e improvisaciones" del equipo económico, conducido por Luis Caputo.

En relación a las imprevisiones, destacó la falta de acumulación de reservas, el desarme de las Lefis y el "abuso" con los encajes, que provocaron una fuerte volatilidad en las tasas de interés de los bancos y afecta al crédito, principal motor de la recuperación a fines del 2024.

"El error ha sido haber utilizado la inconvertibilidad de la moneda para conseguir una caída de la tasa de inflación más rápida, aplicando controles de cambio a la vieja usanza y dictando el tipo de cambio oficial sin acumular reservas propias y con manejos muy discrecionales y erráticos de la política monetaria", apuntó Cavallo en su blog.

Domingo Cavallo
Domingo Cavallo lanzó nuevas críticas al Gobierno de Javier Milei.

Domingo Cavallo lanzó nuevas críticas al Gobierno de Javier Milei.

En el continuado de sus críticas, el economista aseguró que el principal desafío del Gobierno en los próximos meses es implementar una "reforma monetaria, financiera y cambiaria que asegure la libre convertibilidad del peso y permita funcionar, sin sobresaltos regulatorios, a un sistema de intermediación financiera y mercado local de capitales con tasas reales de interés que no superen la tasa de crecimiento de la economía".

El plan de Domingo Cavallo para normalizar la economía argentina

Sobre el final de la publicación, Cavallo postuló los siguientes puntos claves que se deberian cumplir para normalizar la economía

  • La prohibición de la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Solo debería permitirse para la compra de reservas y operaciones en el mercado secundario de bonos públicos.
  • Levantar por completo el cepo cambiario y declarar la libre convertibilidad del peso con el dólar.
  • Permitir que los depósitos y los créditos en dólares se realicen en las mismas condiciones que aquellos en pesos (guardando un encaje en el caso de los depósitos).
  • El financiamiento al sector privado originado en los depósitos podrá ser para saldos de tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas y préstamos a empresas pequeñas y medianas.
  • El financiamiento para inversión, o capital de trabajo de grandes empresas, se deberá proveer a través de instrumentos del mercado de capitales, induciendo a que los depositantes a plazo fijo de gran magnitud opten por cuota partes de fondos de inversión administrados por los mismos bancos.

Noticias relacionadas

Las persianas bajas, una postal repetida en todas las ciudades del país.

Motosierra al sector privado: ya son más de 15 mil las empresas que cerraron en la era Milei en todo el país

La Anses informó que los pagos de la Prestación por Desempleo de septiembre van del 19 al 25 del mes, según la terminación del DNI.

Prestación por Desempleo de ANSES: montos y cuándo cobro en septiembre 2025

ARCA informó cómo acceder al cambio de obra social del Monotributo

Cómo podés cambiar la obra social del monotributo de ARCA en septiembre 2025

Anses informó quiénes cobran $401.004 en septiembre.

ANSES paga $401.004 desde el 9 de septiembre 2025: de qué se trata

Anses explicó a qué grupo le deposita $100.421 este mes.

ANSES deposita $100.421: quiénes pueden acceder desde el 9 de septiembre 2025

El dólar oficial comenzó la semana con un fuerte salto.

Primera reacción del dólar tras el anuncio de la intervención: leve caída del oficial, mientras sube el blue

Rating Cero

El Indio Solari presenta Brutto.

Indio Solari presenta Brutto, una exposición de Arte Digital

Las redes sociales denunciaron playback en La Voz Argentina 2025

Video: las redes sociales denunciaron playback en La Voz Argentina 2025

Telefe levanta La Voz Argentina 2025.

Telefe levanta La Voz Argentina 2025: los motivos

El impactante look de Celeste Cid que no pasó desapercibido en redes sociales.

El deslumbrante look de Celeste Cid: un vestido de encaje floral off white

El actor canadiense Graham Greene falleció a los 72 años en Toronto. 

Murió un actor de la saga "Crepúsculo" tras ser hospitalizado de emergencia

De qué se trata esta imperdible película turca.
play

Está en Netflix, es un drama turco y es una película espectacular: no te la pierdas

últimas noticias

Camiones con ayuda humanitaria en Gaza.

Jueces cercanos al papa Francisco alertaron que "Gaza no es una guerra, es una aniquilación"

Hace 10 minutos
El Indio Solari presenta Brutto.

Indio Solari presenta Brutto, una exposición de Arte Digital

Hace 11 minutos
play

Nuevo escándalo en ANDIS: auditorías irregulares hechas por militantes y firmas falsificadas en Misiones

Hace 18 minutos
play

El Senado respaldó a los periodistas censurados por el Gobierno: "Extrema gravedad"

Hace 20 minutos
play

Envuelto en el escándalo por los audios, el Gobierno canceló el viaje de Milei a Las Vegas

Hace 1 hora