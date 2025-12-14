Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal y Pago Único, este lunes 15 de diciembre

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 15 de diciembre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad y Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento.
ANSES: jubilaciones y pensiones
Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este lunes 15 de diciembre con DNI finalizado en 6 y 7.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este lunes 15 de diciembre con DNI terminado en 4.
Asignación por Embarazo
El organismo detalló que las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 3 percibirán sus montos este lunes 15 de diciembre en todas las sucursales bancarias.
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Los beneficiarios de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad cobrarán este lunes con DNI finalizado en 0 y 1.
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 12 de enero con cualquier finalización de DNI.