Esta película de terror con Russell Crowe se mantiene entre lo más visto de Netflix y es furor: de cuál se trata

Esta película de terror con Russell Crowe se mantiene entre lo más visto de Netflix y es furor: el film esta generando gran expectativa entre los fanáticos del susto y de historias basadas en hechos reales, ¿de cuál se trata?
Con un reparto sólido y una interpretación destacada del actor, el film revive el género de exorcismos y conquista al público.
La recepción del guion fue diversa, pero la crítica coincide en un punto: Russell Crowe es lo mejor que tiene la película. Salvador Llopart, de La Vanguardia, destacó que aunque el film no busca realismo, el verdadero efecto es el propio Russell Crowe. En la misma línea, Carmen L. Lobo, de La Razón, señaló que, aunque la historia ofrece más de lo mismo, el actor vuelve a brillar. Catherine Bray, de Empire, remarcó que la narrativa “no debería funcionar y aun así lo hace”.
En resumen, la cinta mezcla terror clásico y componentes históricos, pero es la potencia interpretativa de Crowe lo que logra sostenerla y captar la atención de la audiencia.
Basada en hechos reales, The Pope's Exorcist (2023) sigue a Gabriele Amorth, exorcista jefe de la diócesis de Roma, enviado por encargo del Papa a la abadía de San Sebastián en España. Allí debe enfrentar un mal oscuro que se mantiene desde la época de la Santa Inquisición. La película mezcla terror, biografía y elementos religiosos, y está ambientada en los años 80.