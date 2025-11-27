IR A
IR A

Esta película de terror con Russell Crowe se mantiene entre lo más visto de Netflix y es furor: de cuál se trata

Con un reparto sólido y una interpretación destacada del actor, el film revive el género de exorcismos y conquista al público.

Esta película de terror con Russell Crowe se mantiene entre lo más visto de Netflix y es furor

Esta película de terror con Russell Crowe se mantiene entre lo más visto de Netflix y es furor

Esta película de terror con Russell Crowe se mantiene entre lo más visto de Netflix y es furor: el film esta generando gran expectativa entre los fanáticos del susto y de historias basadas en hechos reales, ¿de cuál se trata?

Un spin off de una histórica película apocalíptica llegó a Netflix y sorprende con sus efectos
Te puede interesar:

Un spin off de una histórica película apocalíptica llegó a Netflix y sorprende con sus efectos: cuál es

La recepción del guion fue diversa, pero la crítica coincide en un punto: Russell Crowe es lo mejor que tiene la película. Salvador Llopart, de La Vanguardia, destacó que aunque el film no busca realismo, el verdadero efecto es el propio Russell Crowe. En la misma línea, Carmen L. Lobo, de La Razón, señaló que, aunque la historia ofrece más de lo mismo, el actor vuelve a brillar. Catherine Bray, de Empire, remarcó que la narrativa “no debería funcionar y aun así lo hace”.

En resumen, la cinta mezcla terror clásico y componentes históricos, pero es la potencia interpretativa de Crowe lo que logra sostenerla y captar la atención de la audiencia.

El exorcista del papa

Sinopsis de El exorcista del papa, la película tendencia de Netflix

Basada en hechos reales, The Pope's Exorcist (2023) sigue a Gabriele Amorth, exorcista jefe de la diócesis de Roma, enviado por encargo del Papa a la abadía de San Sebastián en España. Allí debe enfrentar un mal oscuro que se mantiene desde la época de la Santa Inquisición. La película mezcla terror, biografía y elementos religiosos, y está ambientada en los años 80.

Tráiler de El exorcista del papa

Embed - EL EXORCISTA DEL PAPA. Tráiler oficial en español HD. Exclusivamente en cines.

Reparto de El exorcista del papa

  • Russell Crowe como Padre Gabriele Amorth
  • Daniel Zovatto como Padre Esquibel
  • Alex Essoe como Julia
  • Peter DeSouza-Feighoney como Henry
  • Laurel Marsden como Amy
  • Cornell John como Obispo Lumumba
  • Franco Nero como El Papa
  • Ralph Ineson (voz) como Asmodeo
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un éxito estadounidense de 2022 llegó a la gran N roja, Un vecino gruñón.
play

De qué se trata Un vecino gruñón, la película con Tom Hanks que es lo más visto de Netflix

Esta comedia negra de Países Bajos es un éxito en Netflix.
play

El thriller de Netflix que transmite mucha venganza y te atrapa de principio a fin

Esta película es una opción perfecta para toda la familia.
play

Es espectacular: la película para niños que está en Netflix y tenés que hacer ver a tu hijo

La tercera temporada de Envidiosa se estrenó el 19 de noviembre en Netflix.
play

Netflix: el final explicado de la tercera temporada de Envidiosa

La quinta y última temporada del exitoso show se lanzará en tres partes durante noviembre y diciembre.
play

Stranger Things 5 cuenta regresiva final: ¿A qué hora se estrena la temporada 5 en Netflix?

La historia que se suma al catálogo de Netflix transcurre en Río de Janeiro. 
play

Violencia, corrupción y lucha de poder: la serie de solo 8 capítulos que brilla en Netflix

últimas noticias

En octubre el turismo receptivo cayó un 5,9% y el emisivo creció un 10,8% (Datos del Indec)

En octubre, el turismo receptivo cayó un 5,9% y el emisivo creció un 10,8%

Hace 27 minutos
La Provincia declaró la emergencia económica y dejó pendiente la ley de financiamiento

La Provincia declaró la emergencia económica y dejó pendiente la ley de financiamiento

Hace 37 minutos
Se rumorea que la reconocida actriz podría estar embarazada

¿Agranda la familia? Un video de Tom Holland y Zendaya desató rumores de embarazo

Hace 44 minutos
Según su defensa, Makintach está más tranquila tras el jury en su contra.

La defensa de la jueza Makintach apelará su destitución ante la Corte Suprema

Hace 54 minutos
Conocé las propuestas navideñas impulsadas desde el Turismo porteño

Cómo será el Paseo de Navidad que tendrá Buenos Aires y qué actividades se pueden realizar

Hace 1 hora