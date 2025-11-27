Esta película de terror con Russell Crowe se mantiene entre lo más visto de Netflix y es furor: de cuál se trata Con un reparto sólido y una interpretación destacada del actor, el film revive el género de exorcismos y conquista al público.







Esta película de terror con Russell Crowe se mantiene entre lo más visto de Netflix y es furor: el film esta generando gran expectativa entre los fanáticos del susto y de historias basadas en hechos reales, ¿de cuál se trata?

La recepción del guion fue diversa, pero la crítica coincide en un punto: Russell Crowe es lo mejor que tiene la película. Salvador Llopart, de La Vanguardia, destacó que aunque el film no busca realismo, el verdadero efecto es el propio Russell Crowe. En la misma línea, Carmen L. Lobo, de La Razón, señaló que, aunque la historia ofrece más de lo mismo, el actor vuelve a brillar. Catherine Bray, de Empire, remarcó que la narrativa “no debería funcionar y aun así lo hace”.

En resumen, la cinta mezcla terror clásico y componentes históricos, pero es la potencia interpretativa de Crowe lo que logra sostenerla y captar la atención de la audiencia.

El exorcista del papa Sinopsis de El exorcista del papa, la película tendencia de Netflix Basada en hechos reales, The Pope's Exorcist (2023) sigue a Gabriele Amorth, exorcista jefe de la diócesis de Roma, enviado por encargo del Papa a la abadía de San Sebastián en España. Allí debe enfrentar un mal oscuro que se mantiene desde la época de la Santa Inquisición. La película mezcla terror, biografía y elementos religiosos, y está ambientada en los años 80.

Tráiler de El exorcista del papa Embed - EL EXORCISTA DEL PAPA. Tráiler oficial en español HD. Exclusivamente en cines. Reparto de El exorcista del papa Russell Crowe como Padre Gabriele Amorth

Daniel Zovatto como Padre Esquibel

Alex Essoe como Julia

Peter DeSouza-Feighoney como Henry

Laurel Marsden como Amy

Cornell John como Obispo Lumumba

Franco Nero como El Papa

Ralph Ineson (voz) como Asmodeo