Un spin off de una histórica película apocalíptica llegó a Netflix y sorprende con sus efectos: cuál es

Un spin off de una histórica película apocalíptica llegó a Netflix y sorprende con sus efectos: de la saga Mad Max, la esperada precuela del universo creado por George Miller, desembarcó en streaming y rápidamente se posicionó entre lo más visto por su despliegue visual, su acción frenética y la poderosa interpretación de Anya Taylor-Joy.

La producción expande el origen de uno de los personajes más icónicos del cine reciente y vuelve a sumergir al público en un futuro devastado donde la supervivencia es la única ley.

La recepción de la propuesta fue mayormente positiva, con la crítica destacando la madurez narrativa de George Miller, su fuerza visual y la construcción del personaje. Luis Martínez, del medio El Mundo, celebró que “el apocalipsis tiene pasado y el futuro es mujer”, definiéndola como la entrega más reflexiva de la saga. Por su lado, Oti Rodríguez Marchante de ABC subrayó que es “todavía más Mad Max”, con un guion perfectamente articulado y un desarrollo “fabuloso”.

Furiosa: De la saga Mad Max Sinopsis de Furiosa: De la saga Mad Max, la película que sorprende en Netflix Ambientada antes de los sucesos de Mad Max: Furia en la carretera, la historia sigue a Furiosa desde su niñez en el “Lugar Verde de Muchas Madres” hasta su secuestro por parte de una horda de motoristas liderada por el tirano Dementus. En medio de un páramo hostil marcado por guerras, intercambios de poder y violencia extrema, la joven deberá enfrentar pruebas devastadoras mientras lucha por recuperar su libertad y encontrar el camino de regreso a su hogar.

La película funciona como una expansión del mundo Mad Max y revela cómo Furiosa se convirtió en la guerrera implacable que el público conoció en 2015.

Tráiler de Furiosa: De la saga Mad Max Embed - Furiosa: de la saga Mad Max | Tráiler Oficial Reparto de Furiosa: De la saga Mad Max Anya Taylor-Joy es Furiosa, en una interpretación intensa y física que redefine el personaje.

Chris Hemsworth encarna a Dementus, un villano carismático, brutal y caótico.

Alyla Browne interpreta a la joven Furiosa.

Tom Burke da vida a Praetorian Jack, una figura clave en el viaje de la protagonista.

Nathan Jones, Charlee Fraser y Lachy Hulme completan un elenco que captura a la perfección el espíritu distópico de la saga.