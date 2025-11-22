Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 22 de noviembre

En una jornada sin operaciones, la moneda norteamericana opera en Banco Nación a valores de cierre del jueves: $1.400 para la compra y $1.450 para la venta. Por su parte, el dólar mayorista y los financieros se ubican más cerca de los $1.500, mientras que el el blue sigue siendo el más barato del mercado.

El dólar oficial y una semana de recuperación con leves subas diarias.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación , en una jornada de sábado sin operaciones, por lo que se mantienen los mismos valores del cierre del jueves debido al día no laborable del viernes. Por su parte, mayorista y los financieros se ubican más cerca de los $1.500, mientras que el el blue sigue siendo el más barato del mercado.

El dólar oficial cotiza cerca de los $1.400 en un viernes sin movimientos

La divisa estadounidense no tendrá movimientos hasta el martes debido al fin de semana largo y recién la próxima rueda habrá repercusiones sobre la noticia publicada por The Wall Street Journal, de que lo principales bancos de Estados Unidos, incluidos JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup, desistieron reestructurar el rescate de u$s20.000 millones que se había negociado previamente.

Por su parte, luego de la fuerte tensión previa a las elecciones legislativas nacionales, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en los comicios el ministro de Economía, Luis Caputo , ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar . "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda" , aseguró a la salida del búnker libertario.

El dólar oficial cotizó a $1.398,35 para la compra y $1.450,06 para la venta.

El dólar oficial se movió al alza durante la semana corta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.425.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.885.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.487,26 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.452,76.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.435.