Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 22 de noviembre

En una jornada sin operaciones, la moneda norteamericana opera en Banco Nación a valores de cierre del jueves: $1.400 para la compra y $1.450 para la venta. Por su parte, el dólar mayorista y los financieros se ubican más cerca de los $1.500, mientras que el el blue sigue siendo el más barato del mercado.

El dólar oficial y una semana de recuperación con leves subas diarias.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de sábado sin operaciones, por lo que se mantienen los mismos valores del cierre del jueves debido al día no laborable del viernes. Por su parte, mayorista y los financieros se ubican más cerca de los $1.500, mientras que el el blue sigue siendo el más barato del mercado.

El dólar oficial cotiza cerca de los $1.400. 
Por su parte, luego de la fuerte tensión previa a las elecciones legislativas nacionales, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en los comicios el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial se movió al alza durante la semana corta.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.398,35 para la compra y $1.450,06 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.425.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.885.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.487,26 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.452,76.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.435.

El dólar oficial atraviesa una semana de calma cambiaria.

