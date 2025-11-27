27 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

"Nos dijeron que no es rentable producir en Argentina": así anunciaban el cierre de la fábrica de Whirlpool

De manera sorpresiva, la empresa bajó sus persianas en el Parque Industrial de Fátima, en Pilar. Alrededor de 220 trabajadores se quedaron si trabajo. La noticia fue comunicada por los propios delegados.

Por

La planta había sido inaugurada en 2022, un proyecto que demandó u$s52 millones.

Después que se conociera el cierre de la empresa de electrodomésticos Whirlpool, apareció un video del momento en que el delegado de la planta le comunicó la decisión a sus compañeros. “Nos dijeron que no era rentable producir en Argentina”, fue el argumento que dieron desde la compañía.

Familiares protestaron el martes en las instalaciones del hospital.
Te puede interesar:

Denuncian la muerte de siete bebés y dos mamás en la Nueva Maternidad de Córdoba

Tras comunicar la medida, la compañía inició conversaciones con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para definir el esquema de desvinculaciones. El cierre alcanza a operarios y a personal técnico de áreas como ingeniería y control de calidad.

Es una es una situación horrible, fea, que no nos gusta porque entendemos, que hoy se queda mucha gente en la calle, pero la empresa manifestó que no es rentable producir en Argentina”, se lo escucha hablar al delegado de los trabajadores delante de sus compañeros para anunciar la decisión de la empresa.

La firma mantendrá en el país su estructura comercial y de distribución, que conservará entre 100 y 120 puestos de trabajo. El objetivo, según explicaron, es avanzar hacia “una operación más comercial que industrial” debido a que la fábrica no logró “los niveles de eficiencia y agilidad” necesarios frente al avance de los productos importados.

“La firma dijo que no se va a ir de la Argentina y va a seguir con su actividad de electrodomésticos. Pero como muchos sabemos es más rentable hoy traer de afuera y revender que producir acá”, indicó en línea de lo expuesto por la compañía.

Por otro lado, el representante aseguró que “en todo momento tratamos de pedirle, de manifestarle la intención de que se siga con la planta, de que sigan existiendo los puestos de trabajo para cada uno de ustedes”, sin embargo, “ellos están cerrados en esa postura de que no de que productivamente no quieren tener ninguna actividad acá”.

La sorpresa de los trabajadores de Whirlpool tras el cierre de la planta

En diálogo con C5N, Nahuel Gauna, uno de los empleados despedidos confesó que los tomó por sorpresa la decisión de Whirlpool.

Creíamos que nos iban a suspender o adelantar las vacaciones. No se nos pasó por la cabeza por la inversión de US$ 70 millones que hicieron en 2022. Ninguno esperaba esta decisión de la empresa”, sostuvo.

De igual modo, remarcó que hace un año les despertó la preocupación cuando aproximadamente 20 empleados denominados “eventuales” fueron despedidos y cerraron el turno noche, quedando solo el de la mañana.

El ritmo de la producción bajó en el último tiempo, si bien pasamos de 600 a 400 lavarropas, seguíamos porque era una buena cantidad. Hasta ayer trabajamos normalmente y a las 14 cerró”, detalló sobre la situación.

Embed

Noticias relacionadas

Anticipados: ¿por qué el Jueves Santo en 2026 será un feriado para todo el mundo?

Anticipados: por qué el Jueves Santo en 2026 será un feriado para todo el mundo

play

La hermana del joven asesinado por su novia reveló detalles de la relación: "Muy violenta y muy tóxica"

play

Bomberos controlaron el incendio en el Cerro Otto: la Policía arrestó a un joven que habría originado las llamas

Conocé el caso de esta mujer que tuvo un diagnóstico inesperado.

Creyó que olvidarse de cosas y estar agotada era por el postparto pero un diagnóstico lo cambió todo

play

Violencia en una escuela de San Martín: la mamá de una alumna agredió a una maestra

play

Detuvieron al exabogado de Wanda Nara y L-Gante, denunciado por un robo a Montiel

Rating Cero

Ha sido hace apenas unas horas cuando Marvel ha desvelado algunas viñetas de ese primer número de ‘Daredevil’, que según Phillips, intentará regresar a la visión más noir del personaje. 

Marvel anticipó cómo se verá la nueva temporada de Daredevil con un detalle particular

Esta comedia negra de Países Bajos es un éxito en Netflix.
play

El thriller de Netflix que transmite mucha venganza y te atrapa de principio a fin

Un look renovado que redefine otra etapa en la imagen de la artista.

La impresionante transformación de Lady Gaga: adiós al pelo rubio platinado

Esta película es una opción perfecta para toda la familia.
play

Es espectacular: la película para niños que está en Netflix y tenés que hacer ver a tu hijo

La tercera temporada de Envidiosa se estrenó el 19 de noviembre en Netflix.
play

Netflix: el final explicado de la tercera temporada de Envidiosa

El joven es parte de la exitosa obra de teatro donde habla de su bisexualidad.

Hospitalizaron de urgencia a Luca Martin, hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin

últimas noticias

Ha sido hace apenas unas horas cuando Marvel ha desvelado algunas viñetas de ese primer número de ‘Daredevil’, que según Phillips, intentará regresar a la visión más noir del personaje. 

Marvel anticipó cómo se verá la nueva temporada de Daredevil con un detalle particular

Hace 9 minutos
Del Potro, Mayer, Pella y Delbonis, el equipo de la Copa Davis.

La consagración épica de Argentina en la Copa Davis 2016: la importancia de Del Potro, los cambios de Orsanic y el aliento de Maradona

Hace 16 minutos
Familiares protestaron el martes en las instalaciones del hospital.

Denuncian la muerte de siete bebés y dos mamás en la Nueva Maternidad de Córdoba

Hace 18 minutos
El pueblo cerca de Buenos Aires con mucha historia y tradición.

Está cerca de Buenos Aires y es un pueblo repleto de historia y tradición

Hace 53 minutos
Anticipados: ¿por qué el Jueves Santo en 2026 será un feriado para todo el mundo?

Anticipados: por qué el Jueves Santo en 2026 será un feriado para todo el mundo

Hace 1 hora