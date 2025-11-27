"Nos dijeron que no es rentable producir en Argentina": así anunciaban el cierre de la fábrica de Whirlpool

De manera sorpresiva, la empresa bajó sus persianas en el Parque Industrial de Fátima, en Pilar. Alrededor de 220 trabajadores se quedaron si trabajo. La noticia fue comunicada por los propios delegados.

La planta había sido inaugurada en 2022, un proyecto que demandó u$s52 millones.

Después que se conociera el cierre de la empresa de electrodomésticos Whirlpool, apareció un video del momento en que el delegado de la planta le comunicó la decisión a sus compañeros. “Nos dijeron que no era rentable producir en Argentina” , fue el argumento que dieron desde la compañía.

Denuncian la muerte de siete bebés y dos mamás en la Nueva Maternidad de Córdoba

Tras comunicar la medida, la compañía inició conversaciones con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para definir el esquema de desvinculaciones. El cierre alcanza a operarios y a personal técnico de áreas como ingeniería y control de calidad.

“ Es una es una situación horrible , fea, que no nos gusta porque entendemos, que hoy se queda mucha gente en la calle, pero la empresa manifestó que no es rentable producir en Argentina ”, se lo escucha hablar al delegado de los trabajadores delante de sus compañeros para anunciar la decisión de la empresa.

La firma mantendrá en el país su estructura comercial y de distribución, que conservará entre 100 y 120 puestos de trabajo. El objetivo, según explicaron, es avanzar hacia “una operación más comercial que industrial” debido a que la fábrica no logró “los niveles de eficiencia y agilidad” necesarios frente al avance de los productos importados.

“La firma dijo que no se va a ir de la Argentina y va a seguir con su actividad de electrodomésticos. Pero como muchos sabemos es más rentable hoy traer de afuera y revender que producir acá”, indicó en línea de lo expuesto por la compañía.

Por otro lado, el representante aseguró que “en todo momento tratamos de pedirle, de manifestarle la intención de que se siga con la planta, de que sigan existiendo los puestos de trabajo para cada uno de ustedes”, sin embargo, “ellos están cerrados en esa postura de que no de que productivamente no quieren tener ninguna actividad acá”.

La sorpresa de los trabajadores de Whirlpool tras el cierre de la planta

En diálogo con C5N, Nahuel Gauna, uno de los empleados despedidos confesó que los tomó por sorpresa la decisión de Whirlpool.

“Creíamos que nos iban a suspender o adelantar las vacaciones. No se nos pasó por la cabeza por la inversión de US$ 70 millones que hicieron en 2022. Ninguno esperaba esta decisión de la empresa”, sostuvo.

De igual modo, remarcó que hace un año les despertó la preocupación cuando aproximadamente 20 empleados denominados “eventuales” fueron despedidos y cerraron el turno noche, quedando solo el de la mañana.

“El ritmo de la producción bajó en el último tiempo, si bien pasamos de 600 a 400 lavarropas, seguíamos porque era una buena cantidad. Hasta ayer trabajamos normalmente y a las 14 cerró”, detalló sobre la situación.