De qué se trata Un vecino gruñón, la película con Tom Hanks que es lo más visto de Netflix Un nuevo estreno estadounidense de 2022 con un actor brillante, de los más famosos de Hollywood, que fue furor en cines, y ahora lo es en esta plataforma virtual de streaming. En esta nota te contamos todos los detalles.







Un éxito estadounidense de 2022 llegó a la gran N roja, Un vecino gruñón.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las películas y series que se suman a la popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, los usuarios y suscriptores, han aumentado notoriamente estos últimos meses de 2025, consagrando este sitio web el más consumido a nivel mundial.

Ahora, llegó un gran estreno estadounidense de 2022 a la N roja, que fue furor en cines en su momento, se trata de Un vecino Gruñón, la película del momento que se encuentra en el top ten de las más vistas. Con un elenco excepcional, a la cabeza con el brillante y famoso actor Tom Hanks, que te mantendrá atrapado de principio a fin. Es un entretenimiento garantizado que no te podés perder este fin de semana de noviembre, una gran comedia dramática para disfrutar en familia. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas.

Sinopsis de Un vecino gruñón, la película del momento en Netflix Otto Anderson (Tom Hanks) es un viudo cascarrabias y muy obstinado. Cuando una alegre joven familia se muda a la casa de al lado, Otto encuentra la horma de su zapato en la espabilada, y muy embarazada, Marisol, con la que entablará una muy improbable amistad que pondrá su mundo patas arriba... Remake de la película sueca 'A Man Called Ove' de 2015.

un vecino gruñon Tráiler de Un vecino gruñón Embed - Un Vecino Gruñón - Tráiler Oficial 2 Reparto de Un vecino gruñón Tom Hanks como Otto Anderson

como Otto Anderson Truman Theodore Hanks como Otto Anderson

como Otto Anderson Mariana Treviño como Marisol

como Marisol Rachel Keller como Sonya

como Sonya Mack Bayda como Malcolm

como Malcolm Rita Wilson

Lily Kozub como Hardware Store Taylor

como Hardware Store Taylor Cameron Britton como Jimmy vecino personajes