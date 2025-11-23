23 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de noviembre

En una jornada sin operaciones, la moneda norteamericana opera en Banco Nación a valores de cierre del jueves: $1.400 para la compra y $1.450 para la venta. Por su parte, el dólar mayorista y los financieros se ubican más cerca de los $1.500, mientras que el blue sigue siendo el más barato del mercado.

Por
El dólar oficial tuvo una semana sin sobresaltos

El dólar oficial tuvo una semana sin sobresaltos, pero en la que se mantuvo al alza.

Freepik

El dólar oficial minorista cotiza a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de domingo sin operaciones, por lo que se mantienen los mismos valores del cierre del jueves debido al día no laborable del viernes. Por su parte, el mayorista y los financieros se ubican más cerca de los $1.500, mientras que el el blue sigue siendo el más barato del mercado.

El dólar oficial y una semana de recuperación con leves subas diarias.
Te puede interesar:

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 22 de noviembre

Por su parte, luego de la fuerte tensión previa a las elecciones legislativas nacionales, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en los comicios el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.

El Tesoro de Estados Unidos confirmó este viernes que realizó una operación clave para la economía argentina el mes pasado, con la venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a nuestro país. El monto total de la operación alcanzó los u$s872 millones, y su único objetivo fue que Argentina pudiera cumplir con el vencimiento de su deuda ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Dólares billetes dólar blue
El dólar oficial se fue recuperando durante la semana corta.

El dólar oficial se fue recuperando durante la semana corta.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.398,35 para la compra y $1.450,06 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.425.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.885.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.487,26 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.452,76.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.435.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial cotiza cerca de los $1.400. 

El dólar oficial cotiza cerca de los $1.400 en un viernes sin movimientos

El dólar oficial atraviesa una semana de calma cambiaria.

Rebotó el dólar en el cierre de la semana: el minorista subió $20 y se alejó del piso de los $1.400

El dólar oficial atraviesa una semana de calma cambiaria.

Leve suba del dólar: el oficial y el minorista siguen al alza y se alejaron de los $1.400

El dólar atraviesa una etapa de calma luego de la tensión previa a las elecciones.

El dólar repuntó: el minorista subió $10 y el oficial volvió a los $1.400

El dólar atraviesa una etapa de calma luego de la tensión previa a las elecciones.

El dólar arrancó la semana por encima de los $1.400

El dólar oficial se desinfla lentamente luego de la tensión cambiaria preelectoral.

El dólar se desinfla y se acerca a los $1.400: ¿cuál podría ser el nuevo piso?

Rating Cero

Muchos apuntan a que esta MayDay sería la hija del Peter Parker de Tobey Maguire, algo que tendría más sentido sabiendo que es pelirroja, al igual que la Mary Jane de Sam Raimi. Obviamente, esta última teoría hay que tomarla con pinzas.

Cuál es la principal teoría de Secret Wars con la llegada de una estrella de Stranger Things a Marvel

Cómo perder a un hombre en 10 días (2003), una de las películas de la época dorada moderna del género.

¿Por qué las comedias románticas ya no son lo que eran?

Experiencia cinematográfica ideal para los fanáticos de producciones como Guerra Mundial Z.
play

La terrorífica película de Netflix que te pone lo pelos de punta

Estas películas son perfectas para el fin de semana.
play

Dos películas argentinas de Netflix protagonizadas por mujeres: son imperdibles

El documental aborda la historia de la familia Broberg. 
play

Es un perturbador documental, está en Netflix y se convirtió en uno de los favoritos de true crime

play

Julieta Bal en Right Now: "La vida no tenía sentido hasta que llegué a las constelaciones"

últimas noticias

play

Fin de semana largo: hay buen movimiento en los principales centros turísticos

Hace 11 minutos
El paraje está inmerso en un entorno natural que combina montaña, bosque y tradiciones.

Turismo en Argentina: el pueblito oculto con playas paradisíacas y senderos de montaña

Hace 22 minutos
El Cuti Romero acumuló miles de likes en una reciente publicación con su familia. 

El Cuti Romero desplegó toda su clase en la cancha a un look total denim que se hizo viral

Hace 30 minutos
El exnadador mantiene el récord histórico con 28 medallas olímpicas.

La impresionante transformación de Michael Phelps a 5 años de su retiro

Hace 41 minutos
Un joven padece de Ataxia de Friedreich y lucha por acceder a un medicamento que podría cambiar su vida

Un joven padece de Ataxia de Friedreich y lucha por acceder a un medicamento que podría cambiar su vida

Hace 45 minutos