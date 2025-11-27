27 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 27 de noviembre

La moneda norteamericana opera en Banco Nación a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta y se recalienta sobre el cierre del mes luego de la estabilidad que siguió a las elecciones legislativas.

Por
El dólar oficial se mueve hacia el techo de la banda.

El dólar oficial se mueve hacia el techo de la banda.

El dólar oficial minorista cotiza este jueves a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación, en la continuidad de una semana corta al alza. Mientras tanto, el mayorista se acerca al techo de la banda, los financieros se elevan sobre los $1.500 y el blue sigue siendo el más barato del mercado.

Economía adjudicó casi $14 billones en deuda en pesos y dólares
Te puede interesar:

El Tesoro renovó el 96% de los vencimientos ante una desafiante licitación

El Tesoro de Estados Unidos confirmó este viernes que realizó una operación clave para la economía argentina el mes pasado, con la venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a nuestro país. El monto total de la operación alcanzó los u$s872 millones, y su único objetivo fue que Argentina pudiera cumplir con el vencimiento de su deuda ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En tanto, el BCRA volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual. El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.

Dólares billetes dólar blue
El dólar oficial arrastra cinco ruedas consecutivas al alza.

El dólar oficial arrastra cinco ruedas consecutivas al alza.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.423,71 para la compra y $1.474,96 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.430 para la compra y $1.450 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.453,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.917,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.514,94 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.487,55.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.453,50.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial se recalienta sobre el cierre del mes.

El dólar volvió a subir y se acercó a los $1.500

El dólar oficial se despertó tras varios días de estabilidad.

Se despertó el dólar: el minorista subió $20 y el oficial llegó a estar cerca de la banda superior

El dólar oficial afrontará una nueva semana corta debido al feriado del lunes.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 24 de noviembre

El dólar oficial tuvo una semana sin sobresaltos, pero en la que se mantuvo al alza.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de noviembre

El dólar oficial y una semana de recuperación con leves subas diarias.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 22 de noviembre

El dólar oficial cotiza cerca de los $1.400. 

El dólar oficial cotiza cerca de los $1.400 en un viernes sin movimientos

Rating Cero

Un look renovado que redefine otra etapa en la imagen de la artista.

La impresionante transformación de Lady Gaga: adiós al pelo rubio platinado

Esta película es una opción perfecta para toda la familia.
play

Es espectacular: la película para niños que está en Netflix y tenés que hacer ver a tu hijo

La tercera temporada de Envidiosa se estrenó el 19 de noviembre en Netflix.
play

Netflix: el final explicado de la tercera temporada de Envidiosa

El joven es parte de la exitosa obra de teatro donde habla de su bisexualidad.

Hospitalizaron de urgencia a Luca Martin, hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin

La transmisión de los Martín Fierro de Cable comenzará a las 19.

Llega la gran noche de la TV: se entregan los Martín Fierro de Cable 2025

La youtuber se vio envuelta en una polémica por no saber un dato sobre la cocina.

Video: el disparatado debate sobre Paulina Cocina y la crítica viral de un cocinero

últimas noticias

play

Detuvieron al exabogado de Wanda Nara y L-Gante, denunciado por un robo a Montiel

Hace 11 minutos
Elon Musk propone un túnel para unir Londres y Nueva York en 54 minutos.

Adiós a los aviones: Elon Musk planea una idea innovadora para llegar de Londres a Nueva York en 54 minutos

Hace 14 minutos
El reconocido asesino que estuvo preso y confesó muchos crímenes

Cometió crímenes durante 30 años y recién en 2012 fue capturado de la forma menos pensada: la increíble historia del asesino en serie

Hace 24 minutos
La billetera virtual del Banco Provincia incrementó los topes de varios descuentos y amplió sus promociones en distintas cadenas de supermercados.

Cuenta DNI anticipó que tendrá descuentos especiales para Navidad: cómo será la promoción

Hace 30 minutos
Un look renovado que redefine otra etapa en la imagen de la artista.

La impresionante transformación de Lady Gaga: adiós al pelo rubio platinado

Hace 49 minutos