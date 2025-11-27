¿Agranda la familia? Un video de Tom Holland y Zendaya desató rumores de embarazo Mientras las redes debaten, el video continúa dando que hablar y reaviva el interés por la intimidad de una de las parejas más populares de Hollywood.







Se rumorea que la reconocida actriz podría estar embarazada Redes sociales

Zendaya y Tom Holland vuelven a ser tendencia por rumores sobre su vida personal en 2025.

Versiones indican un posible compromiso, reforzado por un anillo que Zendaya lució en los Golden Globes.

Un video filtrado del set de Spider-Man 4 disparó especulaciones sobre un embarazo.

No hay confirmación oficial, pero siguen siendo una de las parejas más observadas del espectáculo. Una publicación reciente en redes sociales volvió a colocar a Tom Holland y Zendaya en el centro de la escena mediática. La pareja, que suele mantener un perfil bajo en cuanto a su vida privada, generó una ola de especulaciones a partir de un video que rápidamente se viralizó.

Los rumores no tardaron en multiplicarse, alimentados por gestos, comentarios y detalles que los fanáticos comenzaron a analizar con lupa. Cada aparición pública del dúo suele convertirse en noticia, pero esta vez la repercusión fue mayor, con teorías que circularon tanto en plataformas digitales como en medios internacionales.

Por qué aparecieron rumores de embarazo entre Zendaya y Tom Holland Zendaya Spider-Man Brand New Day Marvel Redes sociales Los actores Zendaya y Tom Holland regresaron al centro de la agenda mediática global, a pesar de haber mantenido históricamente un perfil bajo en relación con su vínculo sentimental. Durante 2025, las especulaciones sobre su vida privada crecieron, impulsadas por videos surgidos desde el rodaje de Spider-Man 4.

A comienzos del año, trascendió que la pareja podría haberse comprometido en una ceremonia reservada. Estas versiones ganaron fuerza cuando Zendaya asistió a los Golden Globes usando un anillo destacado en su dedo anular, interpretado por muchos como una señal indirecta de compromiso.

El revuelo aumentó tras la difusión de un video de 55 segundos grabado en el set de filmación, que superó rápidamente los tres millones de visualizaciones en X. En las imágenes, se ve a Zendaya observando a Holland durante una escena, con vestimenta sobria y actitud distendida. Sin embargo, algunos gestos (como apoyar las manos sobre su abdomen) dispararon nuevas teorías en redes sociales, esta vez vinculadas a un posible embarazo.

No es la primera vez que la actriz enfrenta este tipo de rumores: en 2022 ya había sido víctima de una falsa ecografía viral. Mientras no hay confirmaciones oficiales, la pareja continúa despertando fascinación y debate entre sus seguidores.