La creadora de Envidiosa le respondió a la audiencia con un fuerte mensaje: qué dijo Carolina Aguirre, guionista de la exitosa serie de Netflix, se mostró molesta en las redes sociales ante la ola de comentarios contra el personaje protagónico, lanzó un mensaje demoledor a sus críticos sobre las relaciones de pareja y definió a las personas que la critican: "Quieren avisarle a los hombres que ellas no son como Vicky".







Carolina Aguirre es la guionista de Envidiosa y defiende el papel de Griselda Siciliani Redes sociales

La serie Envidiosa, que protagoniza Griselda Siciliani, se transformó en un éxito en la plataforma Netflix, pero también desató una intensa polémica en X. El personaje principal es Vikcy, una mujer de 40 años con fuertes actos impulsivos, y signos de mucha ansiedad e inseguridad, genera amores y odios. Por esto es tildada de "infumable" y etiquetada con el peyorativo término "pick me girl" por una parte de la audiencia, lo que simplifica su complejidad según la autora.

El concepto de pick me girl, que podría traducirse como "chica que quiere que la elijan", es utilizado virtualmente para describir a las mujeres que accionan, tienen manifestaciones o critican a otras mujeres en busca de aprobación masculina.

La guionista de la ficción, Carolina Aguirre, rompió el silencio con una serie de historias en Instagram que subieron la temperatura. La escritora salió a defender la profundidad de su creación y apuntó directamente a las usuarias que sostienen esa mirada liviana: "La mina que dice 'ay que infumable Vicky, no sé cómo la aguantan' es otra versión de pick me girl".

Historias de Instagram de la creadora de Envidiosa Instagram: www.instagram.com/aguirrecaro/ Aguirre fue muy clara sobre el mensaje: "En un aluvión de espectadoras que dicen 'Yo soy Vicky' ellas quieren avisarle a los hombre que nooo, que ellas son distintas, que ellas no rompen las bolas y no hacen planteos". La guionista ironizó sobre de la forma de pensar que atribuye a quienes la critican: "Elegime, elegime, 'Yo no soy como ella, me parece infumable, no me identifico', elegime".

Historias de Instagram de la creadora de Envidiosa (1) Instagram: www.instagram.com/aguirrecaro/ En una segunda historia de Instagram, intentó mostrar una mirada más profunda sobre la discusión y abrió el debate sobre el rol que la sociedad exige a los hombres en la pareja: "Normalicemos que los hombres puedan sostener y acompañar las crisis de sus parejas, rol que siempre se reserva para la mujer".

"Es lógico que les parezca insólito que un hombre sostenga emocionalmente, porque es poco habitual, pero no deberíamos conformarnos con menos", reforzó Aguirre en una invitación a repensar los vínculos de pareja. Finalmente, concluyó su descargo con una polémica apreciación personal: "Se fumaron años a cada chabón emocionalmente incapaz, mezquino en el amor, desorientado en la vida, que no sabe acompañar y que ni hace terapia. Revoleo de ojos". Después de este fuerte mensaje, el debate en redes sigue.

