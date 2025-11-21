21 de noviembre de 2025 Inicio
Luis Caputo ahora dice que "nunca" se negoció un rescate con bancos de EEUU

El ministro de Economía desmintió la información brindada por The Wall Street Journal donde se afirmaba que JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup habrían desistido del préstamo al Gobierno y solo negocian una línea de crédito por u$s5.000 millones.

Luis Caputo negó la información en su cuenta de X. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró este viernes que el Gobierno "nunca" negoció un rescate por U$s20 mil millones con los principales bancos de los Estados Unidos y denunció una "operación" para "generar confusión". De esta manera, desmintió la información brindada por The Wall Street Journal donde se afirmaba que JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup habrían desistido del préstamo y solo negocian una línea de crédito por u$s5.000 millones.

Malas noticias para Milei y Caputo: afirman que los bancos estadounidenses suspendieron el rescate para Argentina

"Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de 20 mil millones. Es una 'operación' más con la sola intención de generar confusión", publicó el titular del Palacio de Hacienda en su cuenta de X al responder una publicación del periodista Eduardo Feinmann donde ironizó al postear "no son 20 mil son 5 mil".

The Wall Street Journal había informado que el préstamo del sector privado perdió tracción, ya que los bancos aguardaban "orientación del Departamento del Tesoro sobre qué garantías y colaterales podían utilizar para protegerse de posibles pérdidas". La iniciativa ya no se considera una opción viable.

En su lugar, las instituciones financieras se concentran ahora en un mecanismo de financiamiento alternativo mucho más modesto y de corto plazo, destinado a cubrir las presiones de deuda más inmediatas que enfrenta el gobierno argentino.

Este nuevo esquema es un préstamo de aproximadamente u$s5.000 millones estructurado mediante una operación de recompra, conocida como "repo". Bajo este modelo, Argentina entregaría una cartera de inversiones como garantía a cambio de obtener los dólares necesarios.

El objetivo primario de esta línea de crédito sería asegurar los recursos para afrontar una importante cancelación de deuda que asciende a unos u$s4.000 millones, prevista para el mes de enero.

