Luis Caputo afirmó ante empresas británicas que "2026 será un año espectacular" y defendió la reforma laboral

El ministro de Economía recibió a distintas compañías y reiteró que "la mejor forma de ganar competitividad es bajar impuestos". Además, advirtió que el Gobierno sostendrá "este rumbo de orden macroeconómico".

El ministro de Economía, Luis Caputo , recibió en el Palacio de Hacienda a un grupo de representantes de empresas británicas que operan en la Argentina y aseguró que "el 2026 será un año espectacular". Además, reiteró que "la mejor forma de ganar competitividad es bajar impuestos y no mediante un dólar alto".

Durante el encuentro, Caputo expuso su entusiasmo de cara al próximo año y remarcó las iniciativas impulsadas por el Gobierno: "El 2026 será un año espectacular porque se está dando una convergencia de factores políticos, económicos y sociales muy positivos. Las próximas leyes que se enviarán al Congreso van a ser una señal de que vamos a seguir por este rumbo de orden macroeconómico y rebaja de impuestos".

En tal sentido, sostuvo su postura impositiva respecto a la importancia del desarrollo de las compañías y el impacto en la población. "La mejor forma de ganar competitividad es bajar impuestos y no mediante un dólar alto. Por eso es tan importante seguir creciendo para poder devolverle el crecimiento a las empresas y a la gente a través de la baja de impuestos" , expresó según un comunicado del Ministerio de Economía.

En tanto, destacó que la reforma laboral propuesta por la administración de La Libertad Avanza y el proyecto de Presunción de Inocencia Fiscal "permitirán incentivar la formalización y generar más empleo". También marcó que "los países que crecen lo hacen a través del crédito".

Por último, el titular del Palacio de Hacienda subrayó que este tipo de encuentros "permiten fortalecer el diálogo y que se sepa de primera mano lo que necesita cada sector" y defendió su administración: "Desde el inicio de la gestión y producto de muchos de estos encuentros se han implementado acciones, en la medida que hemos podido, que han favorecido a distintos sectores de la economía".

Luis Caputo ahora dice que "nunca" se negoció un rescate con bancos de EEUU

El ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró el viernes que el Gobierno "nunca" negoció un rescate por U$s20 mil millones con los principales bancos de los Estados Unidos y denunció una "operación" para "generar confusión". De esta manera, desmintió la información brindada por The Wall Street Journal donde se afirmaba que JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup habrían desistido del préstamo y solo negocian una línea de crédito por u$s5.000 millones.

"Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de 20 mil millones. Es una 'operación' más con la sola intención de generar confusión", publicó el titular del Palacio de Hacienda en su cuenta de X al responder una publicación del periodista Eduardo Feinmann donde ironizó al postear "no son 20 mil son 5 mil".

The Wall Street Journal había informado que el préstamo del sector privado perdió tracción, ya que los bancos aguardaban "orientación del Departamento del Tesoro sobre qué garantías y colaterales podían utilizar para protegerse de posibles pérdidas". La iniciativa ya no se considera una opción viable.

En su lugar, las instituciones financieras se concentran ahora en un mecanismo de financiamiento alternativo mucho más modesto y de corto plazo, destinado a cubrir las presiones de deuda más inmediatas que enfrenta el gobierno argentino.

Este nuevo esquema es un préstamo de aproximadamente u$s5.000 millones estructurado mediante una operación de recompra, conocida como "repo". Bajo este modelo, Argentina entregaría una cartera de inversiones como garantía a cambio de obtener los dólares necesarios.