Llega la gran noche de la TV: se entregan los Martín de Fierro de Cable 2025

Con más de 100 nominados, entre los que se encuentran las figuras periodísticas más destacadas, APTRA reconoce a lo mejor de la televisión y la producción nacional. Los galardones serán transmitidos en exclusiva por C5N y se podrán seguir en simultáneo por streaming a través del canal de YouTube.

La transmisión de los Martín Fierro de Cable comenzará a las 19.

C5N

La TV nacional se viste de gala para una de sus noches más esperadas: este jueves 27 de noviembre se entregan los Martín Fierro de Cable 2025. Con más de 100 nominados, entre los que se encuentran los periodistas y productores más destacados del país, la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA) consagra lo mejor del año entre las principales señales de noticias, deportivas y de entretenimiento.

Los Martín Fierro de Cable 2025 se verán en exclusiva por C5N. 
Los premios serán transmitidos en exclusiva por C5N y se podrán seguir en simultáneo a través de una emisión especial de YouTube. La conducción de los galardones estará a cargo de la célebre actriz y comediante Lizy Tagliani y el reconocido periodista Juan Di Natale, mientras que la histriónica humorista La Barby y el histórico presentador Luis Piñeyro, figuras de Radio Pop, estarán al frente del stream, en el que reaccionarán en vivo a todo el evento, desde la alfombra roja hasta cada uno de los ganadores.

Además, contará con el show musical del cantante rosarino Valentino Merlo, intérprete de música urbana y pop latino, quien se ocupará de uno de los momentos artísticos más importantes de la noche. El intérprete de temas como Hoy, Tu foto y Tiempo Bonito, es conocido por colaboraciones con artistas como Luck Ra y Paulo Londra y será una de las atracciones de la gran velada.

La cita está pactada a partir de las 19, cuando comenzarán a desfilar los más de 800 invitados que estarán presentes en el exclusivo centro de eventos Goldencenter, mientras que la premiación oficial dará inicio a las 21.

Todos los nominados de los Martín Fierro de Cable - Producción 2025

1. INTERÉS GENERAL DIARIO

+VERDAD (Esteban Trebucq – LN+)

BASTA BABY (Baby Etchecopar – A24)

DURO DE DOMAR (Pablo Duggan – C5N)

LA PINTA ES LO DE MENOS (Nacho Goano – Canal de la Ciudad)

2. INTERÉS GENERAL SEMANAL

CHICAS POCHOCLERAS (Fernanda Arena y Barbie Simons -C5N)

DICEN QUE DICEN (Alberto Lotuf – Metro)

GPS (Rolando Graña – A24)

MI MEJOR VERSIÓN (Vani Balena – Ciudad Magazine)

SOBREDOSIS DE TV (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)

3. MAGAZINE

CHICHE 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung- CrónicaTV)

EL RUN RUN DEL ESPECTÁCULO (Lio Pecoraro y Fer Piaggio – Crónica TV)

EMPEZAR EL DÍA (Amalia “Yuyito” González – Ciudad Magazine)

NUESTRA TARDE (Federico Wiemeyer -Eleonora Cole – TN)

VAMOS LAS CHICAS (M.Cordero – Canal de la Ciudad)

4. DE ENTREVISTAS

+CARAS – (Héctor Mauggeri (Caras TV)

DEPORTV TEXTUAL – (Cecilia Ruffa – (DeporTV)

ENTREVISTAS (Luis Novaresio - LN+)

5. ECONÓMICO

COMUNIDAD DE NEGOCIOS (José Del Río- LN+)

LA LEY DE LA SELVA (Alejandro Bercovich – C5N)

MMC (Maximiliano Montenegro – A24)

6. PERIODÍSTICO

A DOS VOCES (Marcelo Bonelli – Edgardo Alfano – TN)

DURO DE CALLAR (Tomás Méndez – Crónica HD)

ARGENZUELA (Jorge Rial-C5N)

¿LA VES? (Jonatan Viale – TN)

MINUTO 1 (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)

7. CULTURAL/EDUCATIVO

BIBLIOTECA IP (Maxi Legnani – IP)

EL BAÚL DE CHARLIE (Charlie López – TN)

LOS 7 LOCOS (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)

8. ARTE, MODA Y TENDENCIA

ADN MODA (Fabiana Araujo – Metro)

LA JAULA DE LA MODA (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)

PLANETA URBANO (Pía Slapka – IP)

9. NOTICIERO

EL NOTICIERO (Eduardo Feinmann – LN+)

EL DIARIO (Daniela Ballester – Julián Guarino)

TN DE NOCHE (Franco Mercuriali – TN)

ÚLTIMO MOMENTO (Crónica HD)

10. NOTICIERO DEPORTIVO

CAMPEONES NEWS (Carlos Legnani y Nara Yoli – El Garage)

DEPORTV CENTRAL (L.Couto, D. Contreras – DeporTV)

LA ZONA CENTRAL (A. Puente, A. Wall y C. Bonadeo – Fox Sports)

SPORTSCENTER (P. Ferreira, A.Moine, P.Stecco y otros- ESPN)

11. DEPORTIVO

ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)

LA VUELTA (“Rama” Pantorotto, M. Reich y “Romi” Scalora – Fox Sports)

ÚLTIMA VUELTA (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)

12. PERIODÍSTICO DEPORTIVO

ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)

PELOTA PARADA (Pablo Giralt – TNT Sports)

TN DEPORTIVO (M.Fiasche, C.Lombardi, P.Gravellone, N.Singer – TN)

13. DEPORTES EXTREMOS

ABRIENDO PISTA

ARGENTINA XTREME (Santiago Serrano – América Sports)

SURF & ROCK (Ramiro “Rama” Quesada – Fox Sports)

WINTER NEWS (María Ungaro – ESPN/Disney)

14. REVELACIÓN

AGUSTÍN “AGUSNETA” RODRÍGUEZ – (TNT SPORTS)

ORNELLA FLENCH (EMPRENDI2 – Ciudad Magazine)

JUAN MANUEL BOCCACI (TN)

15. MUSICAL (JAZZ/TANGO Y FOLKLORE)

FIESTA GAUCHA (Daniel San Luis – América Sports)

JAM SESSION (Diego Mizrahi – Canal de la Ciudad)

TANGO BA (V. Casauran, J.Copes, J. P. Güerri – Canal de la Ciudad)

16. MUSICAL (ROCK, POP Y URBANA

BANDA SOPORTE (QUIERO)

LA VIOLA (Fernando Molinero - TN)

CULTURA DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)

17. SERVICIO INFORMATIVO

A 24

C5N

CRÓNICA TV

TN

18. DOCUMENTAL

CROMAÑÓN – CARTAS Y SEÑALES (TN)

HAMBRE DE FUTURO (Micaela Urdinez – LN+)

MENEM JUNIOR: La Muerte Del Hijo Del Presidente (Discovery Channel)

19. TEMAS MÉDICOS

DOCTOR C (Guillermo Capuya – C5N)

EL SECRETO MEJOR GUARDADO (Fernando Felice – A24)

LAS TARDES CON PINK (Judith Casal – KZO)

20. CULINARIO

ARGENTINA COCINA (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)

HISTORIAS RICAS 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)

RUTA 40 (Tupac Guantay – El Gourmet)

21. PROGRAMA RURAL

A CORRAL (Silvio Baiocco – Canal Rural)

BICHOS DE CAMPO (Matías Longoni – Metro)

TN CAMPO (Eleonora Cole – TN)

22. TURISMO Y TIEMPO LIBRE

AGUAS ABIERTAS (ESPN)

EL TURISMO Y LA HOSPITALIDAD (Cristina Castro – Canal 26)

VIVIR VIAJANDO (Ariel Divincky - Ciudad Magazine)

23. DE SERVICIOS

EL DEFENSOR (Adrian y Facundo Fracino – Crónica TV)

FENÓMENOS (José Bianco y Matias Bertolotti - TN)

LO JUSTO Y NECESARIO (Clara Salguero – A24)

TRANSICIÓN 2030 (Cata De Elía – A24)

24. LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA

CAROLINA AMOROSO (Está pasando – TN)

DEBORA PLAGER (+ Info Tarde y + Periodismo – LN+)

LUCILA “LULY” TRUJILLO (De Una – C5N)

MERCEDES CORDERO (Vamos las chicas – Canal de la Ciudad)

25. LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA

CECILIO FLEMATTI (Resumen 26 – Canal 26)

DAVID KAVLIN (Mañanas picantes y Nuevediario IP)

DIEGO SEHINKMAN (Sólo una vuelta más - TN)

JONATAN VIAJE (¿La ves? -TN)

NACHO GOANO (La pinta es lo de menos - Canal de la Ciudad) -

SEBASTIÁN DUMONT (La noche de Canal 26 – Canal 26)

26. LABOR PERIODÍSTICA DEPORTIVA

LAURA COUTO (Deportv Central – DeporTV)

GUSTAVO GRABIA (Presión Alta – TyC Sports)

MORENA BELTRAN (Generación F – Espn)

SEBASTIN VIGNOLO (ESPN F90-ESPN)

27. LABOR PERIODÍSITCA FEMENINA

LUCIANA GEUNA (Verdad Consecuencia – TN)

MARINA CALABRÓ (+Info a la tarde – LN+)

MELINA FLEIDERMAN (Último momento – Crónica HD)

ROSARIO AYERDI (Minuto Uno, Argenzuela – C5N)

28. LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA

CARLOS PAGNI (Odisea Argentina – LN+)

EDUARDO FEINMANN (El Noticiero – LN+)

GUSTAVO SYLVESTRE (Minuto Uno -C5N)

NELSON CASTRO (El Corresponsal – TN)

29. CRONISTA/MOVILERO

ADRIAN SALONIA – (C5N)

MANUEL ¨MANU¨ JOVE (TN)

RODRIGO PORTO (LN+)

30. PANELISTA

MARIANA BREY (C5N)

NICOLÁS PIZZI (TN)

SANTIAGO CUNEO (GPS -A24)

31. COLUMNISTA ECONÓMICO

ALFREDO ZAIAT (IP)

ROSALÍA CONSTANTINO (Duro de Domar – C5N)

SOFIA DIAMANTE (LN+)

32. COLUMNISTA POLITICO

DANIEL BILOTTA (LN+)

IVÁN SCHARGRODSKY (C5N)

ESTEBAN GODOY (Crónica TV)

33. COLUMNISTA POLICIAL/JUDICIAL

ARIEL ZAK (Minuto 1 – C5N)

RODOLFO “FITO” BAQUÉ (A24)

RODRIGO ALEGRE (TN)

34. AVISO PUBLICITARIO

HOTEL LA ARGENTINA (TyC Sports – Mercado McCann)

INFINIA (YPF – Liebre)

LA SHELL, CAMPAÑA ANIVERSARIO 110 AÑOS (Shell – Don by Havas)

35. AVISO INSTITUCIONAL

BANCO NACIÓN (Mi banco – Lado C)

BANCO PROVINCIA (17 millones – La América)

BETSSON (Cuidamos la pasión -

36. PRODUCCIÓN INTEGRAL

A24

CANAL DE LA CIUDAD

C5N

TN

37. PRODUCTOR GENERAL

EXEQUIEL DARÍO SANITZ (TN)

FACUNDO PEDRINI (CrónicaTV)

NICOLÁS BOCACHE (C5N)

