ANSES confirmó el aumento de 2,34% de las prestaciones para diciembre 2025: los nuevos montos más el aguinaldo

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió el nuevo esquema de las asignaciones, pensiones y jubilaciones para el cobro en el último mes del año, con un incremento basado en la inflación de octubre. A esta actualización se suman el pago del bono extraordinario y la segunda cuota del sueldo anual complementario.

Por
Jubilados y pensionados de ANSES cobrarán el aguinaldo en diciembre.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo esquema de montos de las asignaciones, pensiones y jubilaciones del organismo para diciembre, con un aumento de 2,34% respecto a noviembre. A esta actualización se suman el pago del bono extraordinario y la segunda cuota del aguinaldo.

Anses explicó quiénes cobran el bono navideño en diciembre.
La medida se implementó a través de las resoluciones 359 y 361 del organismo, publicadas este jueves en el Boletín Oficial, con la firma de su director ejecutivo, Fernando Omar Bearzi.

El aumento del 2,34% corresponde a la inflación de octubre, último registro de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) confeccionado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Aumento en las prestaciones de ANSES: montos de diciembre

Jubilaciones y pensiones

  • Jubilación mínima: $340.879,59.
  • Jubilación Máxima: $2.293.796,92.
  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67.
  • Pensión No Contributiva (PNC): $233.753,64.

Sin embargo, aquellos beneficiarios que cobren haberes menores a $410.879,59 recibirán el bono previsional de ANSES, que equivale a $70.000, a lo que se suma el pago del aguinaldo. Debido a esto, los cobros finales de estos jubilados serán los siguientes:

  • Jubilación Mínima: $581.319,38.
  • Jubilación Máxima: $3.440.695,38.
  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $479.055,50..
  • Pensión No Contributiva (PNC): $427.923,56.

Asignaciones Universales

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.972,30.
  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $390.723,06.

Asignaciones Familiares Asignación Familiar por Hijo:

  • Ingreso Grupo Familiar hasta $860.486: $59.943,45.
  • Ingreso Grupo Familiar entre $860.486,01 y $1.261.988: $40.464,23.
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $24.473,27.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad:

  • Ingreso Grupo Familiar hasta $860.486: $195.327,50.
  • Ingreso Grupo Familiar entre $860.486,01 y $1.261.988: $138.180,33.
  • Ingreso Grupo Familiar desde $1.261.988,01: $87.210,85.

Asignación por Embarazo para Protección Social

  • $119.971,07.

Asignación Familiar por Prenatal

Así como con las asignaciones familiares, el monto de esta prestación también varía según el IGF:

  • Ingreso Grupo Familiar hasta $860.486: $59.989,31.
  • Ingreso Grupo Familiar entre $860.486,01 y $1.261.988: $40.464,46.
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $24.473,27.
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.457.010,01 y $4.713.884: $12.626,26.

Asignación por Maternidad

El cálculo para esta asignación depende de la remuneración bruta.

Asignaciones de Pago Único

  • Asignación por Nacimiento: $69.922,46.
  • Asignación por Adopción: $418.103,78.
  • Asignación por Matrimonio: $104.703,30.

Asignación Familiar por Cónyuge

  • $14.550,98.
