Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 12 de mayo

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El dólar oficial volvió a mostrar señales de debilidad y cerró con una nueva baja en el Banco Nación, donde cotizó a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta. En el segmento mayorista, referencia del mercado, la divisa cayó $7,4 y profundizó la tendencia descendente que ya se había visto en el inicio de la semana.

El dólar oficial arrancó la semana con tendencia bajista.

El dólar minorista cotizó este martes a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación , tras haber retrocedido $5 en el inicio de la semana . En cuanto al segmento mayorista, referencia del mercado, la divisa cayó $7,5 hasta los $1.384 y profundizó la tendencia descendente que ya se había visto en el inicio de la semana.

El BCRA realizó la compra diaria de dólares más alta del mes y el saldo anual superó los u$s7.500 millones

Mientras que el dólar blue fue contra la tendencia, y trepó a $1.415. En el mismo sentido, los financieros cotizaron con pequeñas alzas: el MEP se ubicó en $1.422,79, y el Contado con Liquidación (CCL), en $1.480,35.

El mercado celebró la noticia de la caída de 15 unidades del riesgo país , que perforó la barrera de los 500 puntos, hasta las 498 unidades. Es su menor nivel desde el 2 de febrero, cuando el indicador elaborado por JP Morgan cayó hasta los 491 puntos básicos.

En ese contexto se publicó el dato de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires, que suele servir de guía para prever el indicador a nivel nacional. En abril, el Índice de Precios al Consumidor trepó 2,5% , una desaceleración respecto al 3% de marzo.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) rompió su récord de compra diaria en lo que va de mayo al adquirir u$s136 millones tras haber comprado u$s105 millones en la última rueda . Este lunes las reservas internacionales brutas finalizaron en u$s46.143 millones, con una mejora de u$s87 millones en la jornada.

dólar blue billetes divisas El dólar oficial se mueve con estabilidad. Stock

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), operó a $1.384.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.826,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.480,35, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.422,79.

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.397 para la compra y $1.398 para la venta.