26 de marzo de 2026 Inicio
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Estados Unidos: los nuevos billetes de un dólar llevarán la firma de Donald Trump

El Departamento del Tesoro confirmó que el papel moneda con la rúbrica presidencial circulará antes del 4 de julio, aniversario de la independencia norteamericana, en un hecho sin precedentes para la historia financiera del país.

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Imagen realizada con IA.

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó que la firma del presidente Donald Trump figurará en los nuevos billetes de un dólar. La medida entrará en vigor antes del 4 de julio, en coincidencia con el 250º aniversario de la independencia. Esta decisión marca un hito inédito: es la primera vez que la rúbrica de un mandatario en funciones aparece en el papel moneda.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó la iniciativa como un tributo a los "logros históricos" de la actual gestión. El funcionario afirmó: "Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos en camino hacia un crecimiento económico sin precedentes, una fortaleza fiscal duradera y la consolidación del dólar como moneda dominante". La firma del secretario también acompañará a la del jefe de Estado.

Bessent sostuvo que "no existe una manera más poderosa de reconocer los logros de nuestro país y del presidente Donald J. Trump que con billetes que lleven su nombre". Hasta hoy, estas piezas solo contaban con las firmas del secretario del Tesoro y del Tesorero nacional.

El plan oficial contempla además la acuñación de una moneda conmemorativa con la imagen del mandatario. El diseño muestra a Trump con sus puños sobre un escritorio, en alusión a una fotografía de 2025. La pieza exhibirá la palabra LIBERTY, las fechas 1776-2026 y la leyenda IN GOD WE TRUST, junto a un conjunto de trece estrellas representativas de las colonias originales.

La medida despertó críticas en sectores del Partido Demócrata, quienes cuestionan su legalidad. Los opositores invocan normativas federales que prohíben la presencia de presidentes en ejercicio en la moneda oficial. El único antecedente similar data de 1926, cuando Calvin Coolidge autorizó su propio retrato en una moneda de un dólar por el 150º aniversario de la independencia.

La Casa de la Moneda ya inició el proceso de impresión para asegurar el lanzamiento en las próximas semanas. El Departamento del Tesoro desestimó las objeciones y ratificó la importancia simbólica de la efeméride. Las autoridades confían en que la nueva emisión refleje la influencia del actual gobierno en la estabilidad y el crecimiento de la economía estadounidense.

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