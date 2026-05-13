13 de mayo de 2026 Inicio
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Desconcierto: Alpine excluyó a Franco Colapinto de una prueba clave pese a su gran rendimiento

La escudería francesa lo dejó afuera de un test clave de neumáticos para 2026 antes del GP de Canadá y crece la sorpresa.

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Franco Colapinto no será de la partida en la próxima prueba de Alpine.

Franco Colapinto no será de la partida en la próxima prueba de Alpine.

La decisión de la escudería Alpine de dejar afuera al piloto Franco Colapinto de las pruebas privadas junto a Pirelli en el circuito de Magny-Cours generó sorpresa en pleno crecimiento del piloto argentino dentro de la Fórmula 1. Es que mientras el equipo francés llevó adelante una intensa jornada de desarrollo enfocada en los neumáticos de lluvia de la temporada 2026, el elegido para girar fue exclusivamente el francés Pierre Gasly, una determinación que rápidamente despertó interrogantes entre los fanáticos y especialistas del paddock.

El pilarense de 22 años no para de recibir el cariño de la gente.
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El dramatismo de la situación aparece especialmente porque el joven piloto oriundo de Pilar mostró una evolución marcada en sus últimas actuaciones. Inclusive, después de sumar buenas sensaciones en Miami y consolidar un rendimiento competitivo frente a su compañero de equipo, muchos esperaban que se le comenzara a dar mayor protagonismo técnico al argentino. Sin embargo, la escudería optó por respaldarse en la experiencia de Gasly para una de las pruebas más importantes del calendario privado antes del Gran Premio de Canadá.

franco colapinto
Franco Colapinto, excluído de la próxima prueba de Alpine en la antesala al GP de Canadá.

Franco Colapinto, excluído de la próxima prueba de Alpine en la antesala al GP de Canadá.

Durante la primera jornada de ensayos, el piloto Gasly completó 101 vueltas y recorrió 446 kilómetros en condiciones de pista seca y mojada artificialmente. Alpine trabajó junto a Pirelli sobre neumáticos de lluvia extrema e intermedios que podrían utilizarse en la próxima reglamentación de la Fórmula 1. Además, dentro del equipo consideran que estos test "son fundamentales para recopilar datos técnicos y ajustar el desarrollo del monoplaza de cara al nuevo ciclo reglamentario que llegará en 2026.

Aunque la escudería francesa no explicó oficialmente la ausencia de Colapinto, en el ambiente de la Fórmula 1 interpretan que la escudería todavía deposita en Gasly la responsabilidad principal del trabajo de desarrollo. De todos modos, la exclusión del argentino alimentó el debate porque se produjo justo cuando su rendimiento comenzaba a recibir elogios tanto de la prensa especializada como de la propia categoría, que recientemente destacó su crecimiento en redes sociales antes del viaje a Canadá.

colapinto franco 2026 alpine
Franco Colapinto se prepara para girar en el circuito Gilles-Villeneuve de Montreal.

Franco Colapinto se prepara para girar en el circuito Gilles-Villeneuve de Montreal.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto por la Fórmula 1

La próxima actividad oficial de Franco Colapinto será en el Gran Premio de Canadá, que se disputará entre el 22 y el 24 de mayo en el circuito Gilles-Villeneuve de Montreal. Allí el pilarense volverá a competir con Alpine en un fin de semana que contará con formato sprint.

  • Viernes 22 de mayo
    • Prácticas libres: 13.30 a 14.30 horas
    • Clasificación sprint: 17:30 a 18:14 horas
  • Sábado 23 de mayo
    • Carrera Sprint: 13a 14horas
    • Clasificación: 17a 18horas
  • Domingo 24 de mayo
    • Carrera principal: 17 horas

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