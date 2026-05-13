El conductor criticó la marcha que se hizo en todo el país, considerando que era de “zurdos” y para solo un grupo que tiene mayores facilidades. “Quieren decirme que la universidad es para todos... Primero hagamos un país grande donde llegar sea también fácil para un pibe de Chaco, o interior de Santa Fe o Córdoba”, se descargó.

Alejandro Fantino se pronunció en contra de la Marcha Federal Universitaria y realizó un fuerte descargo contra “los zurdos”, con un exabrupto incluido: “Les rompen el traste con todo lo que cuesta históricamente para vivir. Entonces no es para todos esto, es para un grupo que son ustedes. Ustedes son un grupo que está marchando por sus putos privilegios”.

La convocatoria se dio contra el plan del Gobierno de Javier Milei, que incumple con la Ley de Financiamiento Universitario a pesar de los fallos judiciales adversos a los planes de la Casa Rosada.

En esa línea, notoriamente enojado, el periodista aprovechó su espacio en su canal de stream Neura, donde aseguró que la educación pública es solo “para un grupo” que tiene facilidades , mientras que otros, como jóvenes del interior profundo, no tienen la misma adquisición por los gastos económicos que implican los traslados.

" Si ustedes quieren decirme que la universidad es para todos, primero hagamos un país grande donde verdaderamente llegar a la universidad no sea fácil solamente para un pibito que vive en Córdoba y Mario Bravo. Que sea también fácil para un pibe de Pampa del Infierno, Chaco ”, lanzó visiblemente furioso por el reclamo de las últimas horas en todo el país.

Al mismo tiempo, reclamó que en todo caso haya más facilidades, planteando que se abran más centros para que sea más accesible en la cercanía de donde viven, y se preguntó: “¿Cómo mierda van a estudiar, si se tienen que ir a estudiar a la Universidad Pública de Córdoba, a 160 kilómetros”.

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Porque atacó a quienes marcharon ayer por la universidad pública: "Ustedes son un grupo que está marchando por sus putos privilegios. No desfinancian, vos la gastás en lo que se te canta la chota y nos venís a correr a nosotros con que somos los malos". pic.twitter.com/bl98hMk8as — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 13, 2026

El enojo de Alejandro Fantino por las críticas al desfinanciamiento universitario

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a una gran movilización en defensa de la educación pública frente al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno de Javier Milei. En la lectura del documento, advirtieron el deterioro del salario docente y denunciaron “un desprecio institucional sin precedentes”.

Frente a dicho reclamo, Alejandro Fantino también se mostró muy crítico y aseguró: “Nos viene a correr diciendo 'no, porque no podemos más trabajar con la cura del cáncer'. No, sigan estudiando la cura del cáncer, yo quiero que estudien la cura del cáncer y que incluso pongan más guita ahí, pero no me vengan a correr con 'desfinancian'. No papá, 'no desfinancien' no, vos la gastas en lo que se te canta la chota gastar, entonces nos venís a correr a nosotros con que nosotros somos los malos”.

“Minga, ¿la ponemos nosotros y somos los malos? ¿Ah sí? Mirá vos, ¿dónde está el negocio? Encima que la pongo yo laburando, el malo soy yo, no el zurdo este que caga a trompadas a los pibes por entrar con una remera del color de La Libertad Avanza”, lanzó furioso y agregó: “¿El malo soy yo de verdad? ¿De verdad me decís que yo soy el malo, poniéndola históricamente? No papá, no me vas a manipular, porque tengo elementos psicoanalíticos para que no me manipules, porque te como el hígado”.

El Gobierno convocará a las universidades para iniciar nuevas negociaciones para la recomposición del presupuesto

Pese al masivo reclamo universitario por el ajuste en el presupuesto educativo, el Gobierno insiste en deslegitimar la movilización advirtiendo que la misma se trata de una “marcha política”. Sin embargo, en Casa Rosada confirmaron a este medio que referentes del oficialismo convocarán a una reunión a las organizaciones universitarias en los próximos días para re encauzar las conversaciones para intentar resolver la situación.

“Vamos a llamar al diálogo para encontrar un punto en común, siempre y cuando las universidades entiendan que nuestro norte es el equilibrio fiscal”, dijeron ante la consulta de C5N desde el oficialismo. El encuentro, que aún no tiene fecha pactada, estaría encabezado por el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, dependientes ambos del ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello.