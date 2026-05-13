"No doy más": el desesperado pedido de un ídolo de Huracán en medio de la crisis

El uruguayo Sebastián “Patota” Morquio conmovió al público del fútbol al pedir "un trabajo urgente" para poder comer. El exdefensor de 50 años se ofrece como mozo, chofer o seguridad.

Sebastián “Patota” Morquio atraviesa un presente difícil, sin trabajo y sin ingresos , pidió ayuda para poder hacer alguna actividad que le permita generar dinero para dar de comer a su familia. "No doy más", reconoció el exfutbolista que conmovió por su duro relato.

El exdefensor de Huracán se volvió tendencia en redes luego de subir un video mirando a la cámara y contando el drama que vive, en medio de la crisis económica, consecuencia de las decisiones de Javier Milei.

"Lo único que pido es trabajo, he tirado currículums, he hablado con mucha gente, he tenido un trabajo por 15 o 20 días de mozo" , recordó el exdeportista de 50 años.

El uruguayo insistió en que tuvo ofrecimientos online o con manejo de PC pero que no es lo suyo: "Quiero poder trabajar y estar con la familia, a cualquiera que me de una mano, se lo agradezco", remarcó en X.

En su relato, se ofrece como mozo, chofer, seguridad, cualquiera de las actividades que él pueda afrontar y poder atravesar el día a día. El exfubolista vive en Buenos Aires, en forma precaria, y pidió a quienes puedan ofrecerle una salida.

“Cualquiera que tenga un trabajo para ofrecer, por favor que me avise. Como mucha gente, estamos pasando por un momento muy complicado y difícil”. En las imágenes, dice que quiere un trabajo genuino, pide que no lo estafen y que busca una propuesta genuina para dar sustento a su familia.

La carrera del exdefensor Sebastián “Patota” Morquio

La carrea de Sebastián "Patota" Morquio en el fútbol comenzó en su Uruguay natal. en Montevideo, y debe su apodo a personalidad en el juego: un rival "rústico". En Argentina, el exdefensor se convirtió en una figura de Huracán, igual que en su tierra, con Nacional. La mayor parte de su trayectoria se dio entre los años 90 y 2000. Actualmente pasa por una situación económica desesperante, por lo que pidió trababajo en redes sociales: "No doy más", definió ante la falta de ingresos y la posibilidad de desaolojo.