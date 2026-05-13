La Fiscalía investiga al hermano de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito y pidió medidas El fiscal Guillermo Marijuan resolvió la medida sobre Francisco Adorni, diputado bonaerense y familiar del jefe de Gabinete, en el marco de una denuncia de la legisladora Marcela Pagano. También se lo señala por presunto lavado de activos. Por + Seguir en







La Fiscalía investiga al hermano de Manuel Adorni.

El fiscal Guillermo Marijuan pidió una serie de medidas en el marco de la investigación a Francisco Adorni, diputado bonaerense y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, después de una denuncia de la legisladora Marcela Pagano, del monobloque Coherencia.

En un dictamen, Marijuan detalló que Francisco Adorni se encuentra en la lupa judicial después de que asumiera como funcionario: "Esto es, desde el mes de diciembre de 2023 en que había asumido el cargo de Titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa de la Nación y fuera posteriormente promovido, en junio de 2025, como Titular del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF) y hasta la actualidad".

En tal sentido, el fiscal señaló que el hermano del jefe de Gabinete presentó en 2024 una declaración jurada en la que reconoció tener el 50% de una casa de 162 metros cuadrados en City Bell valuada en $38.790.000 adquirida en octubre de 2016 mediante un crédito y el 50% de una camioneta Chery Tiggo modelo 2017 con un valor de $5.000.000, comprado en octubre de 2023. Además, declaró tener $43.790.000 entre bienes, depósitos y dinero.

Francisco adorni Francisco Adorni. En tanto, en su declaración jurada de 2025, expuso contar con un patrimonio neto de $80.500.000, que se explicaría por la compra de una camioneta Jeep Renegade en noviembre y la cancelación en 12 meses de un crédito hipotecario otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires por alrededor de $60.000.000.

Por su parte, Pagano había advertido previamente que su sueldo no alcanzaría para pagar las 12 cuotas del préstamo cancelado en un año.

Guillermo Marijuan pidió información a organismos sobre el hermano de Manuel Adorni En este marco, el fiscal solicitó que la exdiputada nacional de La Libertad Avanza ratifique su denuncia y presente "elementos que considere de utilidad para la investigación". También pidió que se compulsen bases de datos sobre los boletines oficiales de Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia, además de distintos informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En tanto, pidió a la Dirección Nacional de Migraciones que informe las salidas del país de Francisco Adorni y que el Banco Central "requiera información a entidades bancarias, financieras, agencias y casas de cambio que operen bajo su órbita", mientras que solicitó que se informe las propiedades registradas a su nombre desde 2020.