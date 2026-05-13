13 de mayo de 2026 Inicio
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La Fiscalía investiga al hermano de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito y pidió medidas

El fiscal Guillermo Marijuan resolvió la medida sobre Francisco Adorni, diputado bonaerense y familiar del jefe de Gabinete, en el marco de una denuncia de la legisladora Marcela Pagano. También se lo señala por presunto lavado de activos.

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La Fiscalía investiga al hermano de Manuel Adorni.

El fiscal Guillermo Marijuan pidió una serie de medidas en el marco de la investigación a Francisco Adorni, diputado bonaerense y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, después de una denuncia de la legisladora Marcela Pagano, del monobloque Coherencia.

Manuel Adorni está imputado por enriquecimiento ilícito.
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En un dictamen, Marijuan detalló que Francisco Adorni se encuentra en la lupa judicial después de que asumiera como funcionario: "Esto es, desde el mes de diciembre de 2023 en que había asumido el cargo de Titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa de la Nación y fuera posteriormente promovido, en junio de 2025, como Titular del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF) y hasta la actualidad".

En tal sentido, el fiscal señaló que el hermano del jefe de Gabinete presentó en 2024 una declaración jurada en la que reconoció tener el 50% de una casa de 162 metros cuadrados en City Bell valuada en $38.790.000 adquirida en octubre de 2016 mediante un crédito y el 50% de una camioneta Chery Tiggo modelo 2017 con un valor de $5.000.000, comprado en octubre de 2023. Además, declaró tener $43.790.000 entre bienes, depósitos y dinero.

Francisco adorni
Francisco Adorni.

Francisco Adorni.

En tanto, en su declaración jurada de 2025, expuso contar con un patrimonio neto de $80.500.000, que se explicaría por la compra de una camioneta Jeep Renegade en noviembre y la cancelación en 12 meses de un crédito hipotecario otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires por alrededor de $60.000.000.

Por su parte, Pagano había advertido previamente que su sueldo no alcanzaría para pagar las 12 cuotas del préstamo cancelado en un año.

Guillermo Marijuan pidió información a organismos sobre el hermano de Manuel Adorni

En este marco, el fiscal solicitó que la exdiputada nacional de La Libertad Avanza ratifique su denuncia y presente "elementos que considere de utilidad para la investigación". También pidió que se compulsen bases de datos sobre los boletines oficiales de Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia, además de distintos informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En tanto, pidió a la Dirección Nacional de Migraciones que informe las salidas del país de Francisco Adorni y que el Banco Central "requiera información a entidades bancarias, financieras, agencias y casas de cambio que operen bajo su órbita", mientras que solicitó que se informe las propiedades registradas a su nombre desde 2020.

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