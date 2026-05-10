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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 10 de mayo

El minorista opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados.

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El dólar oficial viene de una semana con una leve alza.

El dólar oficial viene de una semana con una leve alza.

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El dólar minorista cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantienen los valores de cierre del viernes, que culminó una semana al alza.

El dólar completó una semana en alza. 
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Por su parte, entre las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.430,20 y el contado con liquidación (CCL) a $1.485,66. Por su parte, los contratos de futuros operan en posiciones mayoritariamente positivas: $1.412,5 se comercializó el contrato que finaliza a fines de mayo y en torno a $1.625, para el cierre de diciembre.

En este marco financiero, el ministro de Economía, Luis Caputo, intentó llevar tranquilidad al mercado al brindar detalles del Súper Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), anunciado por el presidente Javier Milei en redes sociales en el vuelo de regreso al país desde los Estados Unidos.

Dólares billetes dólar blue
El dólar oficial se mueve sin sobresaltos también en mayo.

El dólar oficial se mueve sin sobresaltos también en mayo.

El titular del Palacio de Hacienda destacó la creación del Súper RIGI y anunció que llegarán "inversiones" por "140 mil millones de dólares". A la vez, descartó que la situación judicial del vocero "no tiene ningún efecto" en el riesgo país. "El riesgo país no baja por el riesgo kuka, porque el mercado percibe que aunque haya una probabilidad baja, si bien es baja, el escenario que eso pase es literalmente el infierno", señaló Caputo.

El comportamiento del dólar continuó condicionado por una fuerte oferta de divisas. La liquidación del sector agroexportador, en plena cosecha gruesa, se combina con el ingreso de dólares por emisiones de deuda corporativa y provincial, lo que refuerza el equilibrio en el mercado cambiario.

En este marco, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a posicionarse como comprador neto de divisas. En la pasada jornada adquirió US$71 millones y acumula compras por u$s7.226 millones en lo que va de 2026, según estimaciones privadas. El organismo se encamina además a completar cerca de 80 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado de cambios.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.398.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1846.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.485,66, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.430,2.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.411,5 para la compra y $1.412,50 para la venta.

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