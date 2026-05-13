Paro de bancos este miércoles 13 de mayo: ¿a qué hora empieza y qué servicios afecta? La medida de fuerza se realizará este miércoles durante las últimas tres horas de atención al público. El gremio denunció el cierre de tesorerías regionales en el BCRA y despidos junto al achique de estructuras en el Banco Hipotecario. Por + Seguir en







Paro en el Banco Central y el Hipotecario: ¿A qué hora empieza y qué servicios afecta?

La Asociación Bancaria realizará este miércoles un paro nacional en el Banco Central y en el Banco Hipotecario, en rechazo a medidas que, según denunciaron, afectan puestos de trabajo y profundizan el ajuste en ambas entidades.

La protesta se llevará adelante durante las últimas tres horas de atención al público y fue convocada por el sindicato en el marco de un “estado de alerta y movilización” a nivel nacional.

En el caso del Banco Central, el gremio cuestionó la resolución que dispone el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales del país. Desde La Bancaria advirtieron que la medida podría derivar en la pérdida de 32 puestos de trabajo y señalaron que implica un “vaciamiento de funciones esenciales” con impacto sobre las economías regionales.

Además, recordaron que ya habían realizado una medida de fuerza el pasado 27 de abril y que también hubo presentaciones ante la Secretaría de Trabajo. Sin embargo, acusaron a las autoridades de mantener una postura “intransigente” y sin voluntad de negociación.

En paralelo, el sindicato denunció en el Banco Hipotecario el cierre de sucursales y despidos en distintas partes del país. La organización rechazó cualquier política de reducción de personal y sostuvo que las desvinculaciones deterioran las condiciones laborales.