IR A
IR A

¿Crisis entre Mauro Icardi y la China Suárez? Qué estaría sucediendo con la pareja

En plena temporada en el fútbol de Turquía, los famosos estarían atravesando un momento complejo a nivel personal, con el condimento de la distancia que los ubica lejos de sus vínculos queridos.

Hay rumores de crisis entre la China Suárez e Icardi. ¿Qué pasa con la pareja? 

Hay rumores de crisis entre la China Suárez e Icardi. ¿Qué pasa con la pareja? 

Redes sociales
  • Rumores de crisis comenzaron a circular alrededor de la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez mientras la pareja continúa instalada en Turquía.
  • Yanina Latorre aseguró que Eugenia Suárez estaría atravesando momentos de aburrimiento lejos de la Argentina.
  • El presente sentimental del futbolista vuelve a quedar atravesado por las secuelas mediáticas de su conflicto con Wanda Nara.
  • Aunque en redes sociales se muestran unidos, distintas versiones ponen en duda la estabilidad de la relación.

La relación entre Mauro Icardi y China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena después de que empezaran a circular versiones de una posible crisis en Turquía, donde el delantero atraviesa semanas decisivas junto al Galatasaray.

Icardi levantó su cuarta copa con el Galatasaray y disparó contra Wanda. 
Te puede interesar:

"El amor real no se ensucia": el descargo de Icardi tras ser campeón, con dardos contra Wanda

Mientras el equipo pelea por el título de la liga local y el futbolista mantiene actividad deportiva, en los programas de espectáculos comenzaron a instalarse dudas sobre el presente sentimental de la pareja. Las especulaciones crecieron especialmente en ciclos televisivos y radiales donde se habló de desgaste, rutina y del impacto que todavía genera el conflicto mediático con Wanda Nara.

En medio de esos rumores, Yanina Latorre aportó detalles sobre el momento personal que atravesaría Icardi y apuntó tanto al entorno mediático como a las decisiones que tomó el jugador en los últimos años. Según planteó en su programa radial, el delantero sigue cargando con las consecuencias del "Wandagate" y con una exposición constante que excede lo deportivo.

Mauro Icardi y China Suárez
El escándalo estalla mientras la actriz se encuentra en Argentina promocionando su nueva serie.

El escándalo estalla mientras la actriz se encuentra en Argentina promocionando su nueva serie.

La panelista también puso el foco en el presente de la actriz argentina en Turquía y en cómo podría influir el cambio de vida lejos de Buenos Aires. Aunque en redes sociales ambos continúan compartiendo imágenes juntos y mensajes afectuosos, las versiones sobre un posible desgaste no dejaron de crecer en los últimos días.

Qué pasa entre Mauro Icardi y la China Suárez según los rumores

De acuerdo con lo que trascendió en programas de espectáculos, existirían dos versiones distintas sobre el presente de la actriz. Por un lado, algunas fuentes sostienen que la China Suárez estaría “aburrida” de pasar tanto tiempo fuera del país y alejada de sus proyectos habituales, una situación que habría empezado a generarle incomodidad.

Sin embargo, otras voces cercanas aseguran lo contrario y remarcan que la actriz se encuentra tranquila en Turquía, lejos de la presión mediática que enfrentaba en la Argentina. Según esa mirada, el perfil más reservado que lleva actualmente sería justamente uno de los aspectos que más valora de esta etapa junto al futbolista.

wanda-nara-2

Mientras tanto, el futuro de la pareja sigue rodeado de especulaciones. Entre el cierre de la temporada deportiva, la situación judicial y mediática con Wanda Nara y las versiones cruzadas sobre la convivencia, Mauro Icardi vuelve a quedar en el centro de una historia que sigue generando repercusión dentro y fuera de las redes sociales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El rosarino fue ovacionado y terminó festejando en el campo de juego con la actriz y sus hijos.

Mauro Icardi salió campeón: el festejo a los besos con la China Suárez en plena cancha

A veces hay que escuchar lo que uno necesita, confesó Ivana Icardi a sus seguidores.

Ivana Icardi mostró su transformación tras una cirugía estética y revolucionó las redes

La crisis de pareja de Darin y Bas.

Ricardo Darín reveló cómo fue la crisis de pareja que sufrió con Florencia Bas

Se filtró el verdadero motivo de la separación de Pampita y el mensaje que compartió la modelo que confirma la ruptura.

Se filtró el verdadero motivo de la separación de Pampita y el mensaje que compartió la modelo

Karina Mazzocco se despidió de su programa.

Karina Mazzocco anunció el fin de su programa: "Movilizada y triste"

Los actores afrontaron rumores de ruptura de la pareja.

Esta famosa pareja afronta rumores de separación pero salieron a responder: ¿qué dijeron?

últimas noticias

Franco Colapinto no será de la partida en la próxima prueba de Alpine.

Desconcierto: Alpine excluyó a Franco Colapinto de una prueba clave pese a su gran rendimiento

Hace 4 minutos
El uso de la capacidad industria mejoró en marzo.

El uso de la capacidad instalada en la industria mejoró en marzo, pero no alcanzó el 60%

Hace 29 minutos
El exdefensor conmovió con el relato sobre su difícil presente laboral para dar de comer a su familia.

"No doy más": el desesperado pedido de un ídolo de Huracán en medio de la crisis

Hace 35 minutos
Un couple presque parfait es el libro que revela el trasfondo del matrimonio presidencial.

¿Quién es la tercera en discordia entre Emmanuel Macron y su esposa?

Hace 41 minutos
Ana Carolina Ardohain, Pampita.

La polémica frase de Pampita tras separarse de Martín Pepa: "Cuando hay amor todo se arregla"

Hace 42 minutos