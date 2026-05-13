¿Crisis entre Mauro Icardi y la China Suárez? Qué estaría sucediendo con la pareja

En plena temporada en el fútbol de Turquía, los famosos estarían atravesando un momento complejo a nivel personal, con el condimento de la distancia que los ubica lejos de sus vínculos queridos.

La relación entre Mauro Icardi y China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena después de que empezaran a circular versiones de una posible crisis en Turquía , donde el delantero atraviesa semanas decisivas junto al Galatasaray .

Mientras el equipo pelea por el título de la liga local y el futbolista mantiene actividad deportiva, en los programas de espectáculos comenzaron a instalarse dudas sobre el presente sentimental de la pareja. Las especulaciones crecieron especialmente en ciclos televisivos y radiales donde se habló de desgaste, rutina y del impacto que todavía genera el conflicto mediático con Wanda Nara .

En medio de esos rumores, Yanina Latorre aportó detalles sobre el momento personal que atravesaría Icardi y apuntó tanto al entorno mediático como a las decisiones que tomó el jugador en los últimos años. Según planteó en su programa radial, el delantero sigue cargando con las consecuencias del "Wandagate" y con una exposición constante que excede lo deportivo.

La panelista también puso el foco en el presente de la actriz argentina en Turquía y en cómo podría influir el cambio de vida lejos de Buenos Aires. Aunque en redes sociales ambos continúan compartiendo imágenes juntos y mensajes afectuosos, las versiones sobre un posible desgaste no dejaron de crecer en los últimos días.

Qué pasa entre Mauro Icardi y la China Suárez según los rumores

De acuerdo con lo que trascendió en programas de espectáculos, existirían dos versiones distintas sobre el presente de la actriz. Por un lado, algunas fuentes sostienen que la China Suárez estaría “aburrida” de pasar tanto tiempo fuera del país y alejada de sus proyectos habituales, una situación que habría empezado a generarle incomodidad.

Sin embargo, otras voces cercanas aseguran lo contrario y remarcan que la actriz se encuentra tranquila en Turquía, lejos de la presión mediática que enfrentaba en la Argentina. Según esa mirada, el perfil más reservado que lleva actualmente sería justamente uno de los aspectos que más valora de esta etapa junto al futbolista.

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Mientras tanto, el futuro de la pareja sigue rodeado de especulaciones. Entre el cierre de la temporada deportiva, la situación judicial y mediática con Wanda Nara y las versiones cruzadas sobre la convivencia, Mauro Icardi vuelve a quedar en el centro de una historia que sigue generando repercusión dentro y fuera de las redes sociales.