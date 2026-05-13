Agustín Bernasconi rompió el silencio y enfrentó los rumores de romance con Wanda Nara

El actor publicó un mensaje y lo borró minutos después, profundizando la polémica en lugar de apagarla. La conductora, por otra parte, confirmó la ruptura con su expareja y admitió haber blanqueado su relación con el joven colega.

Agustín Bernasconi salió a desmentir públicamente los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Wanda Nara , apenas horas después de que varios periodistas del ambiente mediático aseguraran que ambos están en pareja. El actor, que comparte elenco con la conductora en una película que se filma actualmente en Uruguay, respondió a través de su cuenta de X a un posteo de un canal de televisión que lo señalaba como el nuevo novio de Nara.

"¡Esto es mentira!", escribió Agustín Bernasconi en respuesta al tuit de América TV, al que agregó: "Estamos acá grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso". Sin embargo, minutos después borró el mensaje, lo que despertó la especulación entre los usuarios de la red social, que no tardaron en capturar la publicación antes de su eliminación y la hicieron circular con comentarios de todo tipo.

La reacción de sus seguidores fue casi instantánea. "Tienen una asociación con Wanda Nara", escribió uno de los usuarios, mientras otro apuntó: "¿Lo mandaron a borrar el comentario?". El gesto de publicar y luego eliminar lo dicho generó más ruido, alimentando las versiones que el propio actor intentó frenar.

El escándalo se desarrolla en paralelo a la causa judicial que involucra a Martín Migueles, hasta hace poco pareja de Wanda Nara, acusado de haber sido el nexo en la aprobación de importaciones SIRA durante el gobierno de Alberto Fernández a cambio de sobornos. En ese contexto, los rumores sobre Agustín Bernasconi tomaron aún más relevancia mediática.

Qué dijo Wanda Nara sobre su separación con Martín Migueles

Yanina Latorre reveló los detalles de la ruptura luego de una conversación directa con Wanda Nara. Según relató la conductora de SQP, la mediática le escribió de manera inesperada y la charla derivó hacia el tema de Migueles. "Yo le seguía la charla, esperando que vaya al grano. Entonces le pregunto: '¿Vos me estás escribiendo ahora por Migueles?'. Y me dice: 'No, ¿por? ¿Qué pasó con Migueles?'", contó Latorre.

En la llamada posterior, Wanda le confirmó que estaba separada y ofreció su versión de los hechos: "Yo hace un mes que estoy separada de él". La explicación que dio fue que su decisión de viajar a Montevideo para filmar la película desató los celos de Migueles. "El problema fue que, cuando yo decidí venir acá a hacer la película, a él le dio celos porque le terminé blanqueando todo lo de Bernasconi", le dijo la influencer a la panelista, confirmando así el vínculo con el actor. "Quedamos en que si yo me iba afuera a trabajar, nos separábamos", cerró.

wanda nara migueles

Yanina Latorre continuó afirmando. "No están más, lo dejó seguramente ahora. Desde el primer día le dijimos que era un estafador. Están separados seguro, no sé si hace un mes. Ella se hace la bolud… y no quiere quedar engrapada con todo esto", señaló. Y agregó un dato que contradice el relato de ruptura consolidada: "Igual él sigue en la casa de ella y sigue teniendo la foto de la pareja en WhatsApp. Y hace unos días ella subió los regalos que le hizo él".

Como contrapunto, el periodista Gustavo Méndez difundió en La Posta del Espectáculo una imagen de Migueles haciendo las compras en un supermercado de Nordelta junto a su hija y las dos hijas menores de Wanda, una foto que tensiona aún más el relato de separación que la mediática intentó instalar.