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Quién es la tercera en discordia entre Sebastián Ortega y Valentina Zenere

La supuesta separación se habría generado por una relación paralela entre el director y una vecina, de la cual ya salieron a la luz las primeras fotos.

¿Todo mal entre Ortega y Zenere?

¿Todo mal entre Ortega y Zenere?

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La crisis de pareja de Darin y Bas.
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Fue la periodista Nancy Duré, en Puro Show, quien brindó detalles sobre la infidelidad de Ortega con la exnovia de un vecino del country donde vive: “Él, que en ese momento estaba soltero, empezó a buscarla por redes. Iniciaron una amistad que el novio de la chica no sabía que tenían”.

La joven vivía en un country frente al del productor: “Era por el 2023, él la pasaba a buscar y después, la acercaba a su casa. El personal de servicio los vio y los rumores explotaron. Esas visitas se extendieron en el tiempo, hasta el día de hoy".

Valentina Zenere y Sebastian Ortega

Pero en 2024 comenzó a salir con la actriz y "las visitas no se cortaron. Todo esto quedó registrado en el libro de ingreso del barrio, en días y horarios en los que el novio de ella no estaba presente".

Luego de darse a conocer esta información, en Puro Show mostraron la foto de Malena, la chica de 38 años, quien cortó su relación a fines del 2025 y continuó viéndose con Ortega. ¿Esto llevará a la separación definitiva con Zenere?

Tercera en discordia

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