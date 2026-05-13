Quién es la tercera en discordia entre Sebastián Ortega y Valentina Zenere La supuesta separación se habría generado por una relación paralela entre el director y una vecina, de la cual ya salieron a la luz las primeras fotos. + Seguir en







¿Todo mal entre Ortega y Zenere? Redes sociales

Luego de que se dé a conocer que Sebastián Ortega y Valentina Zenere están en crisis por una supuesta infidelidad de parte del director, ahora filtraron la foto de la señalada como tercera en discordia. ¿Quién es?

Fue la periodista Nancy Duré, en Puro Show, quien brindó detalles sobre la infidelidad de Ortega con la exnovia de un vecino del country donde vive: “Él, que en ese momento estaba soltero, empezó a buscarla por redes. Iniciaron una amistad que el novio de la chica no sabía que tenían”.

La joven vivía en un country frente al del productor: “Era por el 2023, él la pasaba a buscar y después, la acercaba a su casa. El personal de servicio los vio y los rumores explotaron. Esas visitas se extendieron en el tiempo, hasta el día de hoy".

Valentina Zenere y Sebastian Ortega @revistacaras

Pero en 2024 comenzó a salir con la actriz y "las visitas no se cortaron. Todo esto quedó registrado en el libro de ingreso del barrio, en días y horarios en los que el novio de ella no estaba presente".

Luego de darse a conocer esta información, en Puro Show mostraron la foto de Malena, la chica de 38 años, quien cortó su relación a fines del 2025 y continuó viéndose con Ortega. ¿Esto llevará a la separación definitiva con Zenere? Tercera en discordia Redes sociales