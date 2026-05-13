INDEC: el uso de la capacidad instalada en la industria mejoró en marzo, pero no alcanzó el 60% El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que fue del 59,8%. El sector de Refinación del petróleo registró el mejor desempeño, con un 86%. Por + Seguir en







El uso de la capacidad industria mejoró en marzo.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la capacidad instalada en la industria alcanzó un 59,8% en marzo, por lo que subió un 5,2% con respecto a febrero y un 5,4% interanual, aunque continuó sin llegar al 60%. El sector de Refinación del petróleo registró el mejor desempeño.

Entre los sectores que superaron el nivel general de utilización se destacan el de Refinación del petróleo (86%), Industrias metálicas básicas (73,3%), Papel y cartón (70%), Sustancias y productos químicos (69,5%) y Productos alimenticios y bebidas (61,6%).

En tanto, por debajo del promedio se ubicaron los rubros de Productos minerales no metálicos (56,6%), Edición e impresión (56%), Productos del tabaco (52,7%), Industria automotriz (49,6%), Productos de caucho y plástico (41,3%), Productos textiles (40,2%) y Metalmecánica excepto automotores (40%).

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