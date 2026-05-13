La polémica frase de Pampita tras separarse de Martín Pepa: "Cuando hay amor todo se arregla"

Una actriz iraní sería el amor platónico del presidente francés, situación que habría provocado la famosa reacción de Brigitte con una cachetada en mayo de 2025 al aterrizar en Hanói, Vietnam, tras hallar mensajes comprometedores en su teléfono.

La actriz iraní Golshifteh Farahani sería la supuesta tercera en discordia que desató una crisis matrimonial entre Emmanuel y Brigitte Macron . Según reveló un periodista francés, durante el vuelo a Hanói en mayo de 2025, la primera dama habría descubierto en el celular de su esposo un mensaje enviado a su "supuesto amor platónico".

El técnico de un gigante europeo es "admirador" de Julián Álvarez y el club está dispuesto a ofertar

Los rumores de crisis entre el presidente de Francia y su esposa se hacen cada vez más fuertes y esta vez quedaron en el centro de la polémica tras la revelación del periodista Florian Tardif en su libro "Una pareja (casi) perfecta", donde expuso detalles de la relación y un supuesto affaire del mandatario con una actriz iraní.

Según lo expuesto por el periodista, el fenómeno mediático internacional que ocupó las portadas en mayo de 2025 —cuando Brigitte le pegó una cachetada a su esposo al descender del avión en el aeropuerto de Hanói— tendría un trasfondo: estaría vinculado a una presunta relación secreta del mandatario con una actriz de 42 años.

" Durante varios meses Macron mantuvo –ya no es el caso– una relación platónica con mensajes que iban bastante lejos, según me dijeron allegados. Esto provocó tensiones en la pareja que dieron lugar a esta escena privada que se volvió pública", reveló.

A un año de ese episodio, el periodista de la revista Paris Match, reveló el secreto en su libro, ofreciendo detalles desconocidos que contradicen las versiones oficiales que aseguraban que se trató de "un momento de complicidad" entre el matrimonio. Según expuso, se trató de una escena de celos motivada por unos mensajes de Macron la actriz de origen franco-iraní, Golshifteh Farahani.

"Lo que herirá a Brigitte no es tanto el contenido del mensaje como lo que este dejaba entrever: una posibilidad. Una puerta entreabierta a un mundo que ella creía controlar. Nada tangible, ni realmente condenable. Pero la sola idea de que eso hubiera podido existir bastaba", aseguró el escritor.

Brigitte y Emmanuel Macron Redes Sociales

Al parecer y de acuerdo al libro de Tardif, el presidente francés es "un galán suele coquetear con las damas". No obstante, describió al matrimonio presidencial como "sólido" a pesar de las ficciones internas detonadas por las dinámicas de galanteo y al estrecho vínculo que el líder francés debe mantener con algunas celebridades por su cargo.