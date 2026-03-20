Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 20 de marzo
En el segmento mayorista, la divisa norteamericana bajó $9,50 durante la semana, mientras que el minorista operó a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación, en el cierre de la rueda bursátil marcada por la estabilidad cambiaria y la escalada del conflicto en Medio Oriente.
Por su parte, en el mayorista la divisa se vendió a $1.390,5, con una baja de $4; mientras que en la semana el tipo de cambio descendió $9,50, mientras que el blue cotizó a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta. En el segmento de los financieros, el Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.483,61 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.422,13.