20 de marzo de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 20 de marzo

En el segmento mayorista, la divisa norteamericana bajó $9,50 durante la semana, mientras que el minorista operó a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación, en el cierre de la rueda bursátil marcada por la estabilidad cambiaria y la escalada del conflicto en Medio Oriente.

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El dólar oficial cotiza arriba de los $1.400. 

El dólar oficial cotiza arriba de los $1.400. 

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El BCRA autorizó el mismo porcentaje del año pasado pero en tres cuotas.
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Por su parte, en el mayorista la divisa se vendió a $1.390,5, con una baja de $4; mientras que en la semana el tipo de cambio descendió $9,50, mientras que el blue cotizó a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta. En el segmento de los financieros, el Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.483,61 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.422,13.

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el Banco Central (BCRA) adquirió divisas todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de 67 millones de dólares.

Dólar blue billetes dólares
El dólar cotiza arriba de los $1.400.

El dólar cotiza arriba de los $1.400.

Por otra parte, en la plaza cambiaria se mantiene la expectativa por la eventual inyección de divisas de la mano de la puesta en marcha del flamante Régimen de Inocencia Fiscal. En palabras del presidente Javier Milei durante su discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba: "Pueden sacar los dólares del colchón, volcarlos en el sector financiero y que eso genere rentabilidad".

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.390,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.833.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.483,61 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.422,13.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.400.

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