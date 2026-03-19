20 de marzo de 2026 Inicio
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El Banco Central autorizó a los bancos a girar hasta el 60% de los dividendos de 2025

La autoridad monetaria que lidera Santiago Bausili habilitó a las entidades bancarias a realizar la distribución del mismo porcentaje de utilidades que había permitido el año pasado, a realizarse en tres tramos mensuales iguales.

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El BCRA autorizó el mismo porcentaje del año pasado pero en tres cuotas.

El BCRA autorizó el mismo porcentaje del año pasado pero en tres cuotas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) autorizó a bancos a repartir hasta un 60% de las utilidades de 2025 en tres cuotas consecutivas desde mayo. La medida mantiene el mismo tope de distribución que había sido autorizado el año pasado, aunque introdujo cambios relevantes en la modalidad.

La autoridad monetaria hilvanó su 46ª jornada consecutiva de compra.
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A través de la Comunicación “A” 8410, la entidad que lidera Santiago Bausili aprobó este jueves la distribución del mismo porcentaje de utilidades que había permitido el año pasado, aunque en esta oportunidad podrán hacerlo en tres cuotas mensuales consecutivas en lugar de hacerlo en 10.

banco central comunicado

El organismo estatal detalló que los bancos podrán distribuir el 60% de las utilidades generadas en 2025 en tres cuotas mensuales, iguales, no acumulables, a partir del tercer día hábil de mayo y de cada mes en el cual se proceda al pago. El año pasado, había permitido ese mismo porcentaje para las utilidades de 2024 y las utilidades retenidas en años previos, pero en diez cuotas consecutivas.

Además, el regulador dispuso una limitación adicional: solo podrán distribuirse las utilidades correspondientes al ejercicio 2025, sin incluir dividendos retenidos de años anteriores. Este punto marca una diferencia clave respecto del esquema previo, que había otorgado mayor flexibilidad a las entidades para liberar resultados acumulados.

A su vez, la distribución deberá ser consistente con la información presentada por cada entidad en el Plan de Negocios y Proyecciones y en el Informe de Autoevaluación del Capital, lo que refuerza el enfoque prudencial del esquema.

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