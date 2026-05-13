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Sanción y escándalo en Gran Hermano: la producción se cansó de la casa

Los comportamientos de los jugadores provocaron un fuerte comunicado que puede cambiar el rumbo del juego.

Se terminó la paciencia en Gran Hermano.

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Redes sociales
El conductor uso las redes sociales para anunciar una triple eliminación en el juego de Telefe.
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Todo tiene que ver con la convivencia, las polémicas acciones como esconder comida dentro de armarios, debajo de las camas y más. Por ese motivo, los sentó a todos en el living: No respetan las más mínimas condiciones de higiene”.

Tienen 15 minutos para retirar todos los alimentos que tienen escondidos en los dormitorios. Tienen que llevar todo a los lugares propensos para su conservación. Queda reducido a la mitad el presupuesto para la compra de la semana que viene. En caso de ganar la prueba tendrán el 50%, en caso de perderla solo el 25%.”, advirtió.

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Y concluyó: "Hay algo más. No me obliguen a hacer una requisa, quiero que todo aquel que no haya retirado la comida de sus habitaciones lo haga en este mismo instante. Señores procedan".

Pero previamente, Del Moro los había retado: “Ayer les ordené que retiraran todos los alimentos que tenían guardados. Durante la tarde mientras muchos trasladaban los alimentos a la cocina, un par de jugadores prefirió refugiarse en la sala de streaming para comer a escondidas porciones de pizzas. Esta conducta fue repetida durante de la noche en una habitación".

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