Buenas noticias de ANSES: qué beneficiarios pueden acceder a un aguinaldo de $1.300.000

En junio, el sistema previsional sumará la movilidad mensual, el bono y la primera cuota del SAC en un mismo pago. El monto cambia según el haber de cada beneficiario.

Todos los montos están sujetos a confirmación una vez que el INDEC publique el índice de inflación oficial.

Los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que perciben la jubilación máxima podrán cobrar en junio un aguinaldo de $1.357.238,65, lo que llevará su ingreso mensual total a $4.071.715,96 si se confirma el aumento proyectado para ese mes. Se trata del monto más alto dentro del sistema previsional y corresponde exclusivamente a quienes acceden al haber máximo, que con el ajuste previsto treparía a $2.714.477,30.

Cuál es el cambio clave que tiene ANSES para quienes se jubilen a partir de 2026

El incremento proyectado para junio es del 2,6%, en línea con las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. La cifra oficial se conocerá este jueves 14 de mayo a las 16:00, cuando el INDEC publique el dato de inflación que sirve de base para calcular la movilidad previsional. Ese porcentaje determinará los nuevos haberes que ANSES liquidará el mes próximo.

Además del aumento mensual por movilidad, en junio se sumará la primera cuota del Sueldo Anual Complementario y el bono de $70.000 que la administración abona a los beneficiarios de haberes mínimos. La combinación de estos tres componentes aumentará de manera importante el ingreso total de los distintos segmentos del sistema en esa fecha de cobro.

El cobro del aguinaldo de ANSES alcanza a todos los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino , así como a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor. En todos los casos, el monto equivale al 50% del haber mensual que percibe cada beneficiario, por lo que varía según la categoría.

Las Pensiones No Contributivas por discapacidad y vejez, que representan el 70% del haber mínimo, tendrían un aguinaldo estimado en $141.188,82, sumando un total de $493.566,46 en junio junto con el haber y el bono. Para las PNC de madres de siete hijos, cuyo haber se equipara a la jubilación mínima, el aguinaldo sería de $201.698,31, con un ingreso mensual total proyectado de $675.094,94.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor, equivalente al 80% de la jubilación mínima, recibiría un medio aguinaldo estimado en $161.358,65, llevando el total del mes a $554.075,95. Los beneficiarios de esta prestación también continuarían recibiendo el bono de $70.000 que ANSES abona a quienes cobran haberes mínimos.

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Aguinaldo de ANSES: monto confirmado para junio 2026

Para quienes reciban el haber mínimo, el aguinaldo proyectado es de $201.698,31, lo que sumado al haber de $403.396,63 y al bono de $70.000 daría un total de $675.094,94 en junio.

Es el piso del sistema para quienes están dentro del régimen contributivo general. En el extremo opuesto, quienes cobran la jubilación máxima recibirán un aguinaldo de $1.357.238,65, sin acceso al bono de $70.000 que está reservado para los haberes mínimos. El ingreso total proyectado para ese segmento en junio es de $4.071.715,96, compuesto únicamente por el haber mensual y la primera cuota del SAC.

Todos los montos están sujetos a confirmación una vez que el INDEC publique el índice de inflación oficial el 14 de mayo. De validarse la proyección del 2,6%, los nuevos valores entrarán en vigencia en la liquidación de junio de 2026.