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Nueva película: como fue la impresionante transformación de Pierce Brosnan

El delantero francés, ausente por lesión en medio de la crisis del Real Madrid, quedó en el centro de la polémica por un detalle en una historia de Instagram.

A sus 72 años

A sus 72 años, Brosnan demuestra que continúa apostando por desafíos actorales exigentes y personajes complejos.

Getty Images
  • Pierce Brosnan sorprendió con una drástica transformación física para la película Giant, donde luce envejecido y casi irreconocible.
  • El actor dejó atrás la elegancia de James Bond para interpretar al entrenador Brendan Ingle, ligado a la historia del boxeador Naseem Hamed.
  • El film, ambientado entre los años 80 y 90 en Sheffield, retrata el ascenso deportivo y los desafíos sociales del campeón británico-yemení.
  • Dirigida por Rowan Athale y producida por Sylvester Stallone, la película genera expectativa por la actuación y versatilidad de Pierce Brosnan.

Pierce Brosnan sorprendió al público con una impactante transformación física para su nueva película "Giant", donde luce completamente irreconocible. El actor dejó atrás la clásica elegancia que lo caracterizó como James Bond para adoptar una apariencia envejecida y desgastada, con cabello gris, calvicie marcada y un estilo mucho más austero, lo que generó una fuerte repercusión tras la difusión de las primeras imágenes del film.

Ha sido una larga espera, dado que se trata de un film que nos habría gustado ver en el cine, aunque Amazon ha querido que su estreno sea exclusivo de streaming para suscriptores Prime. Hablamos de Bolas arriba, una película que ya atrapó a miles de televidentes y es furor.
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La película está centrada en la vida del legendario boxeador británico-yemení Naseem Hamed y en la relación que mantuvo con su entrenador Brendan Ingle, personaje interpretado por Brosnan. Ambientada entre las décadas de los 80 y 90 en Sheffield, la historia aborda el ascenso deportivo del campeón y los desafíos sociales que enfrentó durante su carrera.

Giant
La transformación forma parte de su trabajo en “Giant”, un drama deportivo basado en la vida del legendario boxeador Naseem Hamed

La transformación forma parte de su trabajo en “Giant”, un drama deportivo basado en la vida del legendario boxeador Naseem Hamed

Dirigida por Rowan Athale y producida ejecutivamente por Sylvester Stallone, "Giant" se perfila como uno de los dramas deportivos más comentados del año. Además del cambio físico, la actuación de Brosnan ha despertado grandes expectativas por el nivel de profundidad emocional que aporta al papel, reafirmando su versatilidad a lo largo de su carrera.

Así fue la increíble transformación de Pierce Brosnan

Pierce Brosnan dejó sin palabras a sus seguidores tras mostrarse completamente irreconocible para su nueva película. El actor irlandés abandonó la imagen sofisticada y elegante que lo convirtió en un ícono mundial como James Bond para adoptar una apariencia mucho más envejecida y desgastada. Con el cabello gris, entradas pronunciadas y lentes de marco fino, el intérprete sorprendió al público con un cambio físico radical que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Giant
A sus 72 años, Brosnan demuestra que continúa apostando por desafíos actorales exigentes y personajes complejos.

A sus 72 años, Brosnan demuestra que continúa apostando por desafíos actorales exigentes y personajes complejos.

La transformación forma parte de su trabajo en “Giant”, un drama deportivo basado en la vida del legendario boxeador Naseem Hamed. En el film, Brosnan interpreta a Brendan Ingle, el entrenador que marcó la carrera del campeón británico-yemení. Para encarnar al personaje, el actor realizó un importante trabajo de caracterización que no solo modificó su aspecto, sino también su lenguaje corporal y expresiones, alejándose por completo de sus papeles más glamorosos.

A sus 72 años, Brosnan demuestra que continúa apostando por desafíos actorales exigentes y personajes complejos. La repercusión de las primeras imágenes de la película confirma el impacto de su metamorfosis y alimenta las expectativas alrededor de su actuación. Con este proyecto, el actor reafirma su vigencia en Hollywood y deja en claro que sigue dispuesto a reinventarse por completo para sorprender al público.

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