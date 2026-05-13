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Se suma una reconocida figura a Telefe: en qué programa estará y cuál será su rol

El canal ya confirmó las nuevas caras para la temporada de junio y sorprendió con la llegada de una influencer. ¿Qué hará?

¿Quién se suma a Telefe?
¿Quién se suma a Telefe?Telefe

La nueva programación de Telefe se estrenará luego del final de Gran Hermano y tendrá, no solo nuevos programas, sino también nuevas caras. Nicolás Vázquez estará en Popstars como conductor, pero se le sumará una reconocida figura también al programa para refrescar la pantalla. ¿Quién es?

El conductor uso las redes sociales para anunciar una triple eliminación en el juego de Telefe.
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Se trata de Sofi Gonet, más conocida como La Reini, se sumará con el fin de potenciar el universo digital del canal y llevar toda la experiencia a la multiplataforma. Lo anunció ella misma a través de un video en el que muestra la producción de fotos. En la misma se lookeó como si fuesen los 2000 para hacer referencia a la primera edición en donde Bandana y Mambrú se lucieron.

"Su participación permitirá que el contenido de redes tenga una mirada genuina y en tiempo real sobre todo lo que pasa en cada etapa del show", indicaron desde la web del canal.

Y ella escribió: "Me llegó la hora de cumplir un sueño y ser parte de Popstars. Se viene una experiencia increíble y ¡la vamos a vivir juntos desde las redes!".

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