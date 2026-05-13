13 de mayo de 2026 Inicio
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El consumo privado volvió a caer en abril y acumuló una baja de 1,5% en el primer cuatrimestre

Un informe de la Universidad de Palermo señaló que el consumo registró una caída interanual de 0,6% en abril.

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El consumo privado volvió a caer en abril y acumuló una baja de 1,5% en el primer cuatrimestre

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El consumo privado en la Argentina mostró una nueva caída durante abril y cerró el primer cuatrimestre del año con una contracción acumulada de 1,5%, según un informe elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo.

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De acuerdo con el Índice de Consumo Privado (ICP-UP), en abril se registró una baja interanual de 0,6%, mientras que en la comparación con marzo el nivel de consumo se mantuvo estable, lo que reflejó una desaceleración en el ritmo de descenso observado en los últimos meses.

El relevamiento indicó además que, en términos desestacionalizados, el índice volvió a ubicarse en niveles similares a los de octubre de 2025, luego de las caídas acumuladas desde mediados del año pasado.

El estudio, que busca anticipar la evolución de los datos oficiales del consumo privado a través de un modelo estadístico de regresión lineal múltiple, también relevó distintos indicadores de actividad. Entre ellos, la recaudación del IVA en términos reales mostró en abril una caída interanual de 1,3%, acumulando así seis meses consecutivos en baja.

En paralelo, las compras con tarjeta de crédito registraron una suba de 1,3% frente al mismo mes del año pasado, aunque el crecimiento fue considerablemente menor al avance de 12% que se había observado en enero.

En cuanto al consumo masivo, el informe destacó que el consumo de carne vacuna mantuvo su tendencia descendente y acumuló nueve meses consecutivos de retroceso, luego de una caída interanual de 7,6% registrada en marzo.

Dentro de los bienes durables, el patentamiento de motos exhibió un crecimiento de 52,1% interanual en abril, mientras que el de automóviles mostró una caída de 14,6%. Por el lado de los servicios, el consumo en restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires registró en marzo su primera baja del año, con un descenso interanual de 6%.

En contraste, algunos rubros semidurables mostraron señales de recuperación: las ventas de indumentaria y calzado en centros comerciales habían registrado en febrero un incremento interanual de 3%.

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