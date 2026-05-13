Dos famosos actores argentinos estarían separados tras una infidelidad: "Todo quedó registrado" La pareja atraviesa una fuerte crisis luego de que se diera a conocer una tercera en discordia durante toda la relación. “Las visitas nunca se cortaron”, contó la periodista Nancy Duré. + Seguir en







¿Se separó Valentina Zenere de Sebastián Ortega? Freepik

La relación entre Valentina Zenere y Sebastián Ortega se habría terminado luego de que la actriz descubra una infidelidad de parte del director. La relación paralela habría iniciado antes, pero nunca finalizó, según contó Nancy Dure, la periodista de Puro Show, quien reveló: “Todo quedó registrado”.

La periodista contó en El Trece que Ortega tenía un vínculo con una vecina: “Hace unos años conoció a Malena, una chica de 38 que inicialmente era la novia de un vecino. Él, que en ese momento estaba soltero, empezó a buscarla por redes. Iniciaron una amistad que el novio de la chica no sabía que tenían”.

La joven vivía en un country frente al del productor: “Era por el 2023, él la pasaba a buscar y después, la acercaba a su casa. El personal de servicio los vio y los rumores explotaron. Esas visitas se extendieron en el tiempo, hasta el día de hoy".

Pero en 2024 comenzó a salir con la actriz y "las visitas no se cortaron. Todo esto quedó registrado en el libro de ingreso del barrio, en días y horarios en los que el novio de ella no estaba presente".